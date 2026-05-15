Test IQ cu chibrituri | Corectați 17 – 5 = 5, mutând un singur băț

De: Elisa Tîrgovățu 15/05/2026 | 09:54
Sfârșitul de săptămână este momentul perfect pentru relaxare, dar și pentru câteva provocări care să pună mintea la treabă. De această dată, CANCAN.RO le propune cititorilor un test de logică menit să le verifice atenția și viteza de gândire. Provocarea pare simplă la prima vedere: trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă.

Testele de logică sunt concepute pentru a pune mintea la încercare și pentru a verifica atenția la detalii. De multe ori, soluția nu este atât de evidentă precum pare la început. Cheia rezolvării stă într-o abordare creativă și rapidă. Astfel de exerciții reprezintă o metodă excelentă de stimulare a gândirii și contribuie la dezvoltarea capacității de concentrare și analiză.

Testele IQ pot avea numeroase forme, de la enigme și jocuri de logică până la exerciții matematice sau provocări vizuale. Pe lângă faptul că îți pun la încercare atenția și modul de gândire, acestea reprezintă și o modalitate plăcută de relaxare, îmbinând distracția cu antrenamentul mental.

Astăzi îți propunem o provocare de logică ce i-a pus pe majoritatea în dificultate. Este vorba despre o ecuație formată din bețe de chibrit, care pare incorectă la prima vedere. Sarcina ta este să o transformi într-una corectă prin mutarea unui singur băț. Crezi că reușești să găsești soluția?

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 17-5=5 trebuie să muți un băț orizontal de la cifra 7 (astfel încât să devină 1) și să îl muți la cifra 5, de după egal (astfel încât să devină 6). Prin urmare, ecuația corectă devine 11-5=6.

Scopul testelor de inteligență

Un test de inteligență include, de regulă, o serie de exerciții menite să evalueze diferite abilități cognitive, precum orientarea spațială, memoria de scurtă durată, gândirea logică și capacitățile de analiză matematică. În cazul adulților, astfel de evaluări sunt adesea folosite în contexte profesionale, fie pentru orientare în carieră, fie pentru a aprecia compatibilitatea cu anumite roluri sau cerințe de muncă.

În general, testele de IQ nu verifică informațiile acumulate de o persoană de-a lungul vieții, ci sunt concepute pentru a evalua modul în care aceasta gândește, învață și reține informații. Există o varietate foarte mare de astfel de teste — peste 200 de tipuri au fost identificate într-un studiu din 2017 — fiecare având aceeași finalitate generală, dar punând accent pe abilități cognitive diferite și folosind metode de evaluare variate.

