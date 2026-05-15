Georgiana Lobonț a dezvăluit motivul real al rupturii de Vlăduța Lupău. Ce i-ar fi făcut nașa copiilor săi

Cântăreața Georgiana Lobonț ( 32 de ani) a dezvăluit motivul real al rupturii de nașa copiilor săi, Vlăduța Lupău (35 de ani). Artista a spus că suferă foarte tare că prietenia lor s-a rupt și că se consideră nevinovată și în ziua de azi.

Georgiana Lobonț și colega sa de breaslă, Vlăduța Lupău, sunt la cuțite de ani întregi și multe persoane s-au întrebat de ce n-au reușit să îngroape securea războiului. Interpreta de muzică populară i-a explicat lui Denise Rifai că nașa copiilor săi a fost invidioasă pe succesul său.

„Denise Rifai: Cum se poate distruge o prietenie cu omul care ți-a botezat copiii? Georgiana Lobonț: Prin succes. Poate că deranjează succesul. Denise Rifai: Cât de rănită ai fost de omul pe care îl considerai familie? Georgiana Lobonț: Foarte. Și acum sunt pentru că eu mă consider total nevinovată. Toată această situație… Nu am nimic de-a face cu ce s-a scris sau s-a întâmplat și adevărul îl știu foarte bine și eu și persoana perspectivă. Dacă ar fi să spun adevărul, ar fi rău”, a fost dialogul dintre cele două.

De la ce a pornit scandalul dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău

Scandalul dintre cele două a început în 2020, după ce Georgiana Lobonț a cântat o melodie populară pe care o interpretase de curând și Vlăduța Lupău. Aceasta a spus că a trecut peste multe „faze urâte” din dorința de a menține o relație bună între nași și fini, dar că nu mai poate să accepte lipsa de respect.

„Țin să menționez faptul că toată supărarea mea și picătura care a umplut paharul a pornit de la postarea pe care ea a făcut-o pe pagina ei de Facebook cu referire la mine, vrând să transmită faptul că o copiez după ce am cântat niște cântece care nu-i aparțin. Sunt cântece vechi, pe care le cunoaște toată lumea și le fredonează, eu și formația mea doar le-am cântat live la repetiții și apoi le-am postat pe canalul meu de YouTube ca să le asculte și alții în varianta noastră. Sunt profund dezamăgită de ceea ce se întâmplă. S-au mai întâmplat și alte faze urâte peste care atât eu cât și soțul meu am trecut cu vederea din dorința de a menține o relație civilizată între nași și fini, ei fiind părinții spirituali ai copiilor noștri. Ca să înțelegeți mai bine situația, am fost pusă în urmă cu ceva timp într-o postură la care nu m-aș fi așteptat niciodată din partea ei. Cu o săptămână înaintea unei nunți care avea loc la Zalău, ea i-a sunat pe miri, la a căror nuntă am fost invitate ambele, și le-a spus că dacă voi cânta și eu, ea nu mai dorește să participe deși relația dintre noi două era una bună, cel puțin eu așa știam. Acest lucru l-am aflat chiar de la miri și am fost profund uimită și dezamăgită, chiar și așa supărată, din respect față de ea nu i-am spus nimic nici personal și nici public”, a mai povestit Georgiana Lobonț.

Spiritele s-au încins și mai tare

Spiritele s-au încins și mai tare între cele două un an mai târziu. Două dintre melodiile pe care Georgiana Lobonț era pregătită să le lanseze au apărut și în colajul artistei care i-a botezat copii. Vlăduța Lupău ar fi lansat intenționat melodiile înainte de Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț a declarat că nu se aștepta ca Vlăduța Lupău să îi facă rău, dar că faptul este consumat. La momentul respectiv, cântărețul Florin Pește i-a luat apărarea Georgianei și a spus că Vlăduța face totul intenționat și că este invidioasă pe succesul finei sale.

„Ea mi-a botezat copiii. Îmi vine să râd acum când aud. Mă deranjează. Mă doare că relația pe care am avut-o s-a stricat și a ajuns în acest prag de supărare și de dușmănie.În momentul când a lansat exact aceleași piese de care vorbeam și eu, m-a deranjat și m-a întristat. Ziceam că sigur e ceva premeditat să pic prost în fața oamenilor, dar mi-a trecut. Piesele nu sunt nici ale mele, nici ale ei, sunt ale marilor artiști. Fiecare dăm câte o interpretare unică. Sunt două piese care se regăsesc și în colajul ei și în colajul meu. Ce să zic? Le-am pregătit de mult. Nu m-am așteptat la asta. Să le înmoi setea de curiozitate fanilor, le-am pus câteva versuri și oamenii știau deja.Primisem multe mesaje, că a postat piesa înaintea mea, exact ce era și pe colajul meu. Ea tot anunța că va fi bomba bombelor, dar, Doamne ferește, nu m-am gândit. Fiecare o să le cântăm în felul nostru”, a spus Georgiana.

