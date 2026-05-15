Georgiana Lobonț a dezvăluit motivul real al rupturii de Vlăduța Lupău. Ce i-ar fi făcut nașa copiilor săi

De: Emanuela Cristescu 15/05/2026 | 09:14
Vladuța Lupău și Georgiana Lobonț. Sursa foto Social media
Cântăreața Georgiana Lobonț ( 32 de ani) a dezvăluit motivul real al rupturii de nașa copiilor săi, Vlăduța Lupău (35 de ani). Artista a spus că suferă foarte tare că prietenia lor s-a rupt și că se consideră nevinovată și în ziua de azi.

Georgiana Lobonț și colega sa de breaslă, Vlăduța Lupău, sunt la cuțite de ani întregi și multe persoane s-au întrebat de ce n-au reușit să îngroape securea războiului. Interpreta de muzică populară i-a explicat lui Denise Rifai că nașa copiilor săi a fost invidioasă pe succesul său.

„Denise Rifai: Cum se poate distruge o prietenie cu omul care ți-a botezat copiii?

Georgiana Lobonț: Prin succes. Poate că deranjează succesul.

Denise Rifai: Cât de rănită ai fost de omul pe care îl considerai familie?

Georgiana Lobonț: Foarte. Și acum sunt pentru că eu mă consider total nevinovată. Toată această situație… Nu am nimic de-a face cu ce s-a scris sau s-a întâmplat și adevărul îl știu foarte bine și eu și persoana perspectivă. Dacă ar fi să spun adevărul, ar fi rău”, a fost dialogul dintre cele două.

De la ce a pornit scandalul dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău

Scandalul dintre cele două a început în 2020, după ce Georgiana Lobonț a cântat o melodie populară pe care o interpretase de curând și Vlăduța Lupău. Aceasta a spus că a trecut peste multe „faze urâte” din dorința de a menține o relație bună între nași și fini, dar că nu mai poate să accepte lipsa de respect.

„Țin să menționez faptul că toată supărarea mea și picătura care a umplut paharul a pornit de la postarea pe care ea a făcut-o pe pagina ei de Facebook cu referire la mine, vrând să transmită faptul că o copiez după ce am cântat niște cântece care nu-i aparțin.

Sunt cântece vechi, pe care le cunoaște toată lumea și le fredonează, eu și formația mea doar le-am cântat live la repetiții și apoi le-am postat pe canalul meu de YouTube ca să le asculte și alții în varianta noastră. Sunt profund dezamăgită de ceea ce se întâmplă.

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupu. Sursa foto Social media

S-au mai întâmplat și alte faze urâte peste care atât eu cât și soțul meu am trecut cu vederea din dorința de a menține o relație civilizată între nași și fini, ei fiind părinții spirituali ai copiilor noștri. Ca să înțelegeți mai bine situația, am fost pusă în urmă cu ceva timp într-o postură la care nu m-aș fi așteptat niciodată din partea ei.

Cu o săptămână înaintea unei nunți care avea loc la Zalău, ea i-a sunat pe miri, la a căror nuntă am fost invitate ambele, și le-a spus că dacă voi cânta și eu, ea nu mai dorește să participe deși relația dintre noi două era una bună, cel puțin eu așa știam. Acest lucru l-am aflat chiar de la miri și am fost profund uimită și dezamăgită, chiar și așa supărată, din respect față de ea nu i-am spus nimic nici personal și nici public”, a mai povestit Georgiana Lobonț.

Spiritele s-au încins și mai tare

Spiritele s-au încins și mai tare între cele două un an mai târziu. Două dintre melodiile pe care Georgiana Lobonț era pregătită să le lanseze au apărut și în colajul artistei care i-a botezat copii. Vlăduța Lupău ar fi lansat intenționat melodiile înainte de Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț a declarat că nu se aștepta ca Vlăduța Lupău să îi facă rău, dar că faptul este consumat. La momentul respectiv, cântărețul Florin Pește i-a luat apărarea Georgianei și a spus că Vlăduța face totul intenționat și că este invidioasă pe succesul finei sale.

„Ea mi-a botezat copiii. Îmi vine să râd acum când aud. Mă deranjează. Mă doare că relația pe care am avut-o s-a stricat și a ajuns în acest prag de supărare și de dușmănie.În momentul când a lansat exact aceleași piese de care vorbeam și eu, m-a deranjat și m-a întristat. Ziceam că sigur e ceva premeditat să pic prost în fața oamenilor, dar mi-a trecut. Piesele nu sunt nici ale mele, nici ale ei, sunt ale marilor artiști. Fiecare dăm câte o interpretare unică.

Sunt două piese care se regăsesc și în colajul ei și în colajul meu. Ce să zic? Le-am pregătit de mult. Nu m-am așteptat la asta. Să le înmoi setea de curiozitate fanilor, le-am pus câteva versuri și oamenii știau deja.Primisem multe mesaje, că a postat piesa înaintea mea, exact ce era și pe colajul meu. Ea tot anunța că va fi bomba bombelor, dar, Doamne ferește, nu m-am gândit. Fiecare o să le cântăm în felul nostru”, a spus Georgiana.

