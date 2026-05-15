Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”

Prezentatoarea TV Teo Trandafir (57 de ani) a rămas șocată când a aflat că Andreea (40 de ani) și Cabral Ibacka (48 de ani) divorțează. Ea a povestit că i-a cunoscut pe cei doi la filmările videoclipului „Ești iubibilă” a trupei TAXI și că nu se aștepta la așa ceva.

Ilinca Vandici (39 de ani) a fost cea care i-a spus lui Teo Trandafir că Andreea și Cabral s-ar fi despărțit. Cele două au analizat toate dovezile și au ajuns la concluzia că ultima postare a prezentatorului emisiunii „Ce spun românii” este cam suspectă. Teo a spus că nu înțelege oamenii care divorțează după 15 ani de căsnicie.

„Ilinca Vandici: Presă o dă că sigur sunt separați. Teo Trandafir: Ei nu au dat nicio declarație? N-au zis și ei nimic? Ilinca Vandici: El a zis, da. A făcut o postare că un singur iubit poate rapara traume, răni și fragilități. Teo Trandafir: Atenție, iubit cum trebuie. Cabral zici că e Bacovia sau Coșbuc. Ilinca Vandici: Erau de 15 ani împreună. Teo Trandafir: Aoleu. După 15 ani să divorțezi? Ce îți mai arde?”, este dialogul dintre Teo și Ilinca Vandici.

Teo Trandafir, despre divorțul dintre Cabral și Andreea

Teo Trandafir a mai spus că i-a văzut pe Andreea și Cabral Ibacka la filmările videoclipului trupei TAXI „Ești iubibilă”. Prezentatoarea a amintit că toate cuplurile care au apărut în videoclip s-au despărțit și că Andreea și Cabral încă se țineau pe poziții. Ilinca Vandici i-a zis că nu crede că are legătură cu piesa lui Dan Teodorescu, ci cu infidelitatea.

„Ilinca Vandici: Se speculează că el a fost la mare la Loft cu o brunetă, că a dormit în taxi cu două, că și Andreea a fost singură la discotecă. Teo Trandafir: Și dacă a dormit în taxi ce? Ce legătură are? Ilinca Vandici: Totuși nicio reacție din partea lor? Îmi dă de bănuit. Teo Trandafir: Hai să îți spun ceva. Prin 2012-2013, trupa TAXI, de fapt domnul Dan Teodorescu, a scos o piesă care se numește „Ești iubibilă” și am fost invitate cupluri. Ia uită-te tu acum la videoclipul acela? Toată lumea era cu soțul/ soția, dar s-au despărțit toți”, au continuat cele două în emisiunea „Follow us”.

Se zvonește că ar fi vorba despre infidelitate

Recent s-a aflat că Andreea și Cabral Ibacka, care s-au cunoscut la filmările pentru telenovela „Inima de țigan”, divorțează după 15 ani de căsnicie. Cei doi n-au confirmat despărțirea, dar nu mai poartă verighetă de o lună, și-au sters pozele împreună de pe rețelele sociale, au plecat în vacanță separat și au făcut mai multe postări cu subînțeles.

Se zvonește că una dintre prietenele actriței le-ar fi distrus căsnicia. Există și zvonuri că prezentatorul emisunii „Ce spun românii” era infidel de ani întregi și că prefera distracția și cluburile în locul familiei. Cert este că semnele sunt clare și că imaginea lor de „familie perfectă” de pe social media s-a cam zdruncinat.

VEZI ȘI: Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum

Teo Trandafir, dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Ioan Isaiu: ”A trecut de câteva ori pe lângă moarte. Acum nu i-a mai ieșit”