Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane

De: Paul Hangerli 15/05/2026 | 08:30
Top 10 salarii de la Cupa Mondială
Cupa Mondială FIFA 2026 nu va aduce la start doar cei mai mari jucători ai planetei, ci și unele dintre cele mai impresionante averi din sportul mondial. Contractele uriașe din Arabia Saudită, salariile din marile campionate europene și încasările din publicitate i-au transformat pe mulți dintre fotbaliști în adevărate imperii financiare. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé sau Erling Haaland sunt doar câteva dintre starurile care vor ajunge la turneul final cu venituri amețitoare.

CANCAN.RO a realizat un top al celor mai bine plătiți fotbaliști care sunt așteptați să participe la Cupa Mondială FIFA 2026, pe baza veniturilor estimate din salarii, contracte comerciale și sponsorizări. Lista este dominată de starurile din Arabia Saudită, Premier League, La Liga și MLS, iar sumele câștigate de acești jucători sunt impresionante.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr / Portugalia)-216 milioane de dolari

Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bine plătit fotbalist din lume. Portughezul în vârstă de 41 de ani câștigă peste 216 milioane de dolari anual datorită contractului său uriaș cu Al Nassr și acordurilor comerciale cu branduri internaționale.

Pe lângă salariul colosal din Arabia Saudită, Ronaldo continuă să domine și rețelele sociale, unde este cel mai urmărit sportiv din lume. Pentru Portugalia, veteranul rămâne liderul absolut și speră să mai joace un ultim Mondial spectaculos.

Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)-80 milioane de dolari

Lionel Messi continuă să fie una dintre cele mai influente figuri din sportul mondial. Starul Argentinei câștigă aproximativ 80 de milioane de dolari anual după transferul la Inter Miami.

Campion mondial în 2022, Messi ar putea disputa în 2026 ultimul turneu final din carieră. Pe lângă contractul din MLS, argentinianul încasează sume uriașe din parteneriate comerciale și sponsorizări globale.

Karim Benzema (Al Ittihad / Franța)-112 milioane de dolari

Karim Benzema este unul dintre marii câștigători ai exodului fotbalistic către Arabia Saudită. Francezul are un contract impresionant la Al Ittihad și venituri estimate la 112 milioane de dolari anual.

Fostul câștigător al Balonului de Aur continuă să fie unul dintre cei mai respectați atacanți din lume, chiar dacă evoluează acum în afara Europei.

Kylian Mbappé (Real Madrid / Franța)-37 milioane de dolari

Kylian Mbappé este considerat noul lider al fotbalului mondial. Transferul său la Real Madrid a fost unul dintre cele mai importante evenimente din sportul ultimilor ani.

Francezul câștigă aproximativ 37 de milioane de dolari anual și este deja unul dintre cei mai populari sportivi ai planetei. La doar 27 de ani, Mbappé este văzut drept viitorul superstar absolut al fotbalului.

Erling Haaland (Manchester City / Norvegia)-36 milioane de dolari

Erling Haaland continuă să impresioneze prin numărul incredibil de goluri marcate pentru Manchester City. Atacantul norvegian câștigă aproximativ 36 de milioane de dolari anual și este considerat unul dintre cei mai dominanți atacanți ai generației sale.

Forța fizică, eficiența și imaginea comercială l-au transformat rapid într-un superstar global.

Vinícius Jr. (Real Madrid / Brazilia)-23 milioane de dolari

Vinícius Jr. a devenit una dintre figurile centrale ale lui Real Madrid și ale naționalei Braziliei. Brazilianul câștigă aproximativ 23 de milioane de dolari anual și este considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului.

Carisma și stilul său de joc îl transformă într-un favorit al sponsorilor și fanilor din întreaga lume.

Riyad Mahrez (Al Ahli / Algeria)-60 milioane de dolari

Riyad Mahrez a ales și el Arabia Saudită după perioada de succes petrecută la Manchester City. Algerianul are venituri estimate la 60 de milioane de dolari anual și rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști africani ai ultimului deceniu.

Mohamed Salah (Liverpool / Egipt)-25 milioane de dolari

Mohamed Salah este în continuare simbolul fotbalului egiptean și unul dintre cei mai iubiți jucători din Premier League. Starul lui Liverpool câștigă aproximativ 25 de milioane de dolari anual și apare constant în campanii publicitare internaționale.

Sadio Mané (Al Nassr / Senegal)-46 milioane de dolari

Sadio Mané evoluează acum la Al Nassr, alături de Cristiano Ronaldo. Senegalzul câștigă aproximativ 46 de milioane de dolari anual și continuă să fie una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului african.

Jude Bellingham (Real Madrid / Anglia)-44 milioane de dolari

La doar 22 de ani, Jude Bellingham este deja unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai lumii. Englezul a impresionat imediat după transferul la Real Madrid și are venituri estimate la 44 de milioane de dolari anual.

Mulți specialiști îl consideră viitorul lider al naționalei Angliei și unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale.

Salariile totale dau o sumă amețitoare

În total, cei 10 fotbaliști din acest clasament adună venituri estimate la aproximativ 679 de milioane de dolari anual, o sumă uriașă care arată cât de mult a crescut industria fotbalului în ultimii ani. De la contractele spectaculoase din Arabia Saudită până la sponsorizările globale și imaginea din social media, starurile care vor evolua la Cupa Mondială 2026 au devenit adevărate imperii financiare.

