Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026

Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 08:14
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Cum este vremea vara aceasta
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Vara anului 2026 ar putea aduce una dintre cele mai neașteptate schimbări climatice din ultimele decenii în România. Potrivit celor mai recente estimări meteorologice publicate de AccuWeather, lunile iunie, iulie și august se anunță considerabil mai răcoroase comparativ cu verile toride cu care românii s-au obișnuit în ultimii ani. Dacă aceste prognoze se vor confirma, sezonul estival din 2026 ar putea deveni cea mai rece vară traversată de România în acest mileniu.

Primele semnale ale unei veri atipice au apărut încă din prognozele pentru luna iunie. În mod obișnuit, începutul verii aduce temperaturi ridicate, episoade caniculare și maxime care depășesc frecvent pragul de 35 de grade Celsius, în special în sudul țării și în București. De această dată însă, meteorologii estimează valori termice mult mai temperate, cu diferențe evidente față de mediile înregistrate în ultimii ani.

Cum este vremea vara aceasta

În Capitală, temperaturile prognozate pentru iunie 2026 sunt cu multe grade sub cele consemnate în verile recente. Zilele sufocante, care în ultimul deceniu au devenit aproape o constantă a începutului de sezon cald, par să fie înlocuite de o atmosferă mult mai apropiată de normalul climatic de altădată. Nopțile vor fi mai răcoroase, iar perioadele cu disconfort termic accentuat ar putea fi rare.

Vreme Iunie

Tendința se menține și în luna iulie, considerată în mod tradițional cea mai fierbinte lună a anului în România. În locul temperaturilor extreme care au dominat verile recente, modelele meteorologice indică maxime moderate și o frecvență mai redusă a valurilor de căldură. Specialiștii susțin că diferențele față de verile precedente sunt semnificative și pot schimba complet modul în care va fi perceput sezonul estival din 2026.

Vreme Iulie

În ultimii ani, luna iulie a fost marcată de episoade prelungite de caniculă, secetă și temperaturi record în numeroase regiuni ale țării. Orașele mari au resimțit din plin efectele supraîncălzirii urbane, iar temperaturile resimțite au depășit adesea 40 de grade Celsius. În contrast, vara aceasta pare să se contureze într-un registru complet diferit, cu valori termice mai blânde și intervale mai lungi de vreme suportabilă.

Și luna august păstrează același tipar neobișnuit. Datele indică temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate în aceeași perioadă a ultimilor ani. Chiar dacă vor exista zile călduroase, meteorologii nu estimează, cel puțin pentru moment, episoade severe și persistente de caniculă precum cele care au afectat România în ultimul deceniu.

Vreme August

CITEȘTE ȘI: Două cicloane lovesc România în aceeași săptămână. Meteorologii anunță vijelii, frig și furtuni în weekend

Plouă 8 zile fără oprire în București. Pe ce dată vine „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Știri
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul ...
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral, după ce a fost prins cu două blonde. Episodul ...
Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral, după ce a fost prins cu două blonde. Episodul povestit de vedeta Pro TV
Vezi toate știrile