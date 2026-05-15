Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026

Vara anului 2026 ar putea aduce una dintre cele mai neașteptate schimbări climatice din ultimele decenii în România. Potrivit celor mai recente estimări meteorologice publicate de AccuWeather, lunile iunie, iulie și august se anunță considerabil mai răcoroase comparativ cu verile toride cu care românii s-au obișnuit în ultimii ani. Dacă aceste prognoze se vor confirma, sezonul estival din 2026 ar putea deveni cea mai rece vară traversată de România în acest mileniu.

Primele semnale ale unei veri atipice au apărut încă din prognozele pentru luna iunie. În mod obișnuit, începutul verii aduce temperaturi ridicate, episoade caniculare și maxime care depășesc frecvent pragul de 35 de grade Celsius, în special în sudul țării și în București. De această dată însă, meteorologii estimează valori termice mult mai temperate, cu diferențe evidente față de mediile înregistrate în ultimii ani.

Cum este vremea vara aceasta

În Capitală, temperaturile prognozate pentru iunie 2026 sunt cu multe grade sub cele consemnate în verile recente. Zilele sufocante, care în ultimul deceniu au devenit aproape o constantă a începutului de sezon cald, par să fie înlocuite de o atmosferă mult mai apropiată de normalul climatic de altădată. Nopțile vor fi mai răcoroase, iar perioadele cu disconfort termic accentuat ar putea fi rare.

Tendința se menține și în luna iulie, considerată în mod tradițional cea mai fierbinte lună a anului în România. În locul temperaturilor extreme care au dominat verile recente, modelele meteorologice indică maxime moderate și o frecvență mai redusă a valurilor de căldură. Specialiștii susțin că diferențele față de verile precedente sunt semnificative și pot schimba complet modul în care va fi perceput sezonul estival din 2026.

În ultimii ani, luna iulie a fost marcată de episoade prelungite de caniculă, secetă și temperaturi record în numeroase regiuni ale țării. Orașele mari au resimțit din plin efectele supraîncălzirii urbane, iar temperaturile resimțite au depășit adesea 40 de grade Celsius. În contrast, vara aceasta pare să se contureze într-un registru complet diferit, cu valori termice mai blânde și intervale mai lungi de vreme suportabilă.

Și luna august păstrează același tipar neobișnuit. Datele indică temperaturi mai scăzute decât cele înregistrate în aceeași perioadă a ultimilor ani. Chiar dacă vor exista zile călduroase, meteorologii nu estimează, cel puțin pentru moment, episoade severe și persistente de caniculă precum cele care au afectat România în ultimul deceniu.

