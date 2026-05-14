Plouă 8 zile fără oprire în București. Pe ce dată vine „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Alina Drăgan 14/05/2026 | 07:49
Ultima lună de primăvară a adus o vreme extrem de capricioasă, în care zilele însorite și călduroase alternează cu perioade de răcire bruscă a vremii. Schimbările sunt dese, iar acum un nou episod de instabilitate atmosferică se anunță pentru bucureșteni. Urmează opt zile de ploaie fără oprire. Pe ce dată vine „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather?

În ultimele zile au fost schimbări bruște de temperatură, episoade de frig și chiar ninsori în zonele montane. Meteorologii anunță în această perioadă o vreme extrem de schimbătoare, cu anomalii termice și episoade severe de instabilitate atmosferică. Toate acestea sunt generate de succesiunea rapidă a mai multor cicloane care afectează regiunea.

După ultimele zile care au fost ceva mai friguroase urmează, din nou, zile călduroase. Potrivit meteorologilor, temperaturile continuă să crească și să scadă brusc, de pe o zi pe alta, în Capitală. Joi și vineri se încălzește din nou.

Weekendul aduce pentru ziua de sâmbătă tot temperaturi ridicate, cu maxime ce depășesc 27 de grade. Iar temperaturile minime se situează în jurul valorilor de 12 – 14 grade. Însă, încă de sâmbătă seara începe să se instaureze instabilitatea atmosferică.

De duminică, 17 mai, vremea se răcește din nou și revin ploile și vijeliile. Ultima zi de weekend aduce precipitații abundente, cer noros și intensificări ale vântului. Temperatura maximă ajunge la 20 de grade, în timp ce minima ajunge la 11 grade.

Ziua de duminică, 17 mai, marchează și începutul „potopului” în Capitală. Meteorologii Accuweather anunță opt zile de ploi fără oprire. În intervalul 17 – 24 mai precipitațiile abundente vor pune stăpânire pe București.

Plouă 8 zile fără oprire în București /Foto: Accuweather

Deși va ploua în continuu, valorile termice se mențin unele ridicate, cu maxime ce se ridică până la 24 de grade. În acest interval, temperaturile minime vor coborâ și ele până la 11 grade. De asemenea, se anunță și intensificări ale vântului, iar cerul va rămâne în mare parte noros.

Meteorologii explică faptul că această vreme capricioasă, cu anomalii termice și episoade severe de instabilitate atmosferică este generată de succesiunea rapidă a mai multor cicloane care afectează regiunea.

 

