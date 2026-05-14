Cristi Chivu, moment savuros după triumful din Cupa Italiei. „Zece? Nadia Comăneci e prima care a luat 10”

Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) a făcut spectacol total la finalul partidei Lazio – Inter 0-2, imediat după ce a aflat că a câștigat Cupa Italiei. Fostul mare internațional român a pomenit-o și pe Nadia Comăneci în discursul său.

Chivu a deschis conferința într-un ton serios, dar plin de satisfacție, lăudând Echipa pe care o conduce și mentalitatea construită în vestiar. Antrenorul a vorbit despre ambiție, disciplină și standardele clubului, convins că succesul nu vine întâmplător, ci din muncă zilnică.

„Este visul meu, este visul acestei echipe, al acestui club, al acestor suporteri. Asta înseamnă ambițiile lui Inter Milan, asta este istoria acestui club, asta au reprezentat ultimii ani: să menținem standardul ridicat, să încercăm să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reușești, alteori nu. Ceea ce contează este ambiția, ceea ce contează este munca, ceea ce contează este să găsești motivația potrivită pentru a merge înainte cu determinarea, cu obiectivele care trebuie atinse și, mai ales, cu visele pe care acest grup vrea să le realizeze.”

Cristi Chivu, moment savuros după triumful din Cupa Italiei

Tehnicianul a spus că s-a înțeles foarte bine cu jucătorii săi din prima clipă și că este foarte mândru de ei, mai ales după meciul cu Lazio.

„De când ne-am întâlnit, a fost ceva minunat, fantastic. Am găsit niște băieți extraordinari, care își asumă responsabilitatea, care au ambiție, care găsesc motivația și încearcă mereu să pună la dispoziția celorlalți cea mai bună versiune a lor pentru a reuși.”

Cel mai savuros moment a venit atunci când Chivu a fost informat că jucători precum Lautaro Martinez și Denzel Dumfries i-au acordat nota 10 pentru sezonul reușit. Fără să stea pe gânduri, românul a făcut trimitere la legenda sportului mondial, Nadia Comăneci.

„Primul 10 din gimnastică l-a obținut Nadia Comăneci, care este româncă. Dau și eu un 10 este pentru sezonul pe care l-a avut grupul. Aș da 10 tuturor, 10 întregii echipe, chiar dacă mereu există loc de îmbunătățire. Ne așteaptă un an important, în care așteptările vor fi și mai mari, chiar dacă la Inter Milan ele sunt mereu ridicate. Dar 10 pentru toată lumea”.

Nu i-a fost ușor deloc

Dincolo de trofee și glorie, Chivu a recunoscut că drumul nu a fost lipsit de tensiuni. Cel mai dificil episod a fost începutul mandatului, când presiunea și criticile l-au afectat inclusiv pe plan personal. Antrenorul a povestit că și familia lui a suferit la momentul respectiv.

„Îmi vin în minte multe suișuri și coborâșuri… trebuie să le gestionezi… Acum, că nu mai există alte trofee de câștigat în acest sezon, putem să respirăm. Ceea ce copiii mei au trebuit să citească pe canapea la începutul sezonului.”

La final, Chivu a spus că adevărata fericire nu stă doar în trofee, ci în clipele petrecute alături de cei dragi. Antrenorul Inter Milan și-a încheiat discursul în limba română.

„Nu, cred că cele mai fericite momente din viața unui om sunt cele legate de familie, de oamenii dragi… acestea sunt adevăratele momente fericite din viața unui om.”

