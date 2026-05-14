Irina Fodor, dezvăluiri din culisele noului sezon Asia Express! Au ieșit scântei între concurenți: „Atât de brutal”

Filmările pentru un nou sezon Asia Express sunt în toi. Cele nouă echipe de curajoși trăiesc din plin marea aventură, iar atmosfera pare să fie ceva mai încărcată față de sezoanele trecute. Recent, Irina Fodor a făcut câteva dezvăluiri din culisele show-ului și a mărturisit că a fost surprinsă de concurenții din acest an. Au ieșit scântei între ei.

Au început filmările pentru sezonul 9 Asia Express. De această dată, echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii, ce îi va purta prin Uzbekistan și China. Concurenții deja au trecut prin primele dificultăți și primele probe și se pare că au apărut și primele scântei între ei. Irina Fodor i-a dat de gol.

Recent, Irina Fodor a dat din casă și a vorbit despre concurenții noului sezon Asia Express. Aceasta a oferit mai multe detalii din culisele show-ului și spune că a fost luată prin surprindere de vedetele din acest sezon. Se pare că de această dată concurenții sunt mai incisivi și nu se feresc să își exprime deschis părerile și nemulțumirile.

Irina Fodor spune că în noul sezon Asia Express s-au adunat personalități puternice. Iar concurenții nu ezită să spună deschis ceea ce gândesc, lucru ce a generat scântei între unii participanți.

„Concurenții au niște personalități foarte, foarte tari, pe alocuri chiar ascuțite. Aceste personalități ascuțite vin la pachet și cu o sinceritate debordantă și, când spun sinceritate, chiar spun lucrurile verde-n față. Eu nu mă aștept tot timpul, adică mă aștept să fie diplomați (…) Dar nu mă aștept ca atunci când ne întâlnim să fie spuse chiar atât de brutal, ori exact așa sunt spuse”, a declarat Irina Fodor.

Noul sezon Asia Express aduce nouă echipe de curajoși în fața unei provocări grele. În acest an, echipele participante sunt: Loredana Chivu și Ana Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Cheloo și Mihai Ban, Mirela Retegan și Maya, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, What’s Up și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă.

Despre noul sezon, producătoarea Mona Segall spune că se anunță unul foarte intens, cu numeroase provocări, dar și peisaje și experiențe spectaculoase.

„În primul rând, mi se pare traseul foarte interesant. E Drumul Mătăsii, e interesant din toate punctele de vedere și vizual, dar și ca și concept, conținut. Sper să placă, mai ales că mergem în China și mergem pentru o lungă perioadă de timp și vom vedea o mare parte din China. Nu vedem doar orașele mari unde merg turiștii, vedem mult mai mult decât atât și încercăm să cunoaștem și să afle și cei de acasă despre mentalitățile și despre stil de viață și oameni”, a declarat Mona Segall.

