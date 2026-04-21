Cum își ocupă timpul Irina Fodor la filmările pentru Asia Express. Prezentatoarea le-a arătat totul fanilor

Filmările pentru noul sezon Asia Express 2026 au început deja, iar aventura a pornit în forță pe celebrul Drum al Mătăsii. În timp ce concurenții se confruntă cu probe dificile și condiții imprevizibile, Irina Fodor le oferă fanilor o perspectivă diferită asupra experienței, împărtășind imagini și momente din culisele show-ului.Prima oprire importantă a fost în Uzbekistan, unde au loc și primele provocări pentru echipe.

Irina Fodor a profitat de ocazie pentru a le arăta urmăritorilor peisajele spectaculoase și cultura locală, transformând fiecare moment liber într-o mică escapadă vizuală pentru cei de acasă. Deși programul este încărcat, vedeta își găsește timp și pentru activități relaxante, explorând locurile și bucurându-se de experiențe autentice.

Irina Fodor, cumpărături în timpul filmărilor pentru Asia Express

Recent, prezentatoarea a ales să descopere magazinele locale și să își cumpere bijuterii, dorind să păstreze amintiri speciale din această călătorie. Astfel, în timp ce concurenții aleargă contra cronometru, ea reușește să îmbine munca intensă cu momente de răsfăț și relaxare.

Înainte de plecare, Irina Fodor a vorbit despre provocările acestui sezon, menționând că bariera lingvistică ar putea fi mai dificilă decât în edițiile anterioare. De asemenea, pregătirile pentru filmări nu sunt deloc simple: bagajele sale includ zeci de ținute, încălțăminte pentru orice situație și produse esențiale pentru rutina zilnică.

„Prin celelalte țări pe unde am mai fost se mai rupea un pic de engleză (…) O să fie complicat din punctul ăsta de vedere (…) În fiecare an, plec cu șase sau șapte bagaje. Și medii, și mici, și mari. Sunt aproape 50 de ținute, plus încălțăminte, bocanci, ciocate, plus accesorii, lista poate continua (…) Mă mai simt câteodată și în mașină mă schimb în încălțăminte comodă, trebuie să le am și pe acelea, cremele de față, să îmi fac un ritual asemănător cât de cât cu ce am acasă”, a declarat Irina Fodor.

CITEȘTE ȘI: Ce a găsit Irina Fodor când a ajuns la cazarea oferită de Asia Express: „Ce văd eu din cameră azi”

Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan