S-a aflat adevărul despre relația tensionată dintre Cătălin Măruță și Alex Velea. Este vorba de Antonia

Ani la rând, una dintre cele mai populare rubrici din cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță la PRO TV a fost provocarea sosurilor picante, un segment care reușea să stârnească atât amuzament, cât și numeroase reacții în spațiul public. Conceptul era simplu: invitații trebuiau să răspundă unor întrebări considerate incomode sau provocatoare, iar refuzul venea la pachet cu degustarea unor sosuri extrem de iuți.

Rubrica a devenit rapid un fenomen și a fost asociată de public cu numeroase momente memorabile. În fiecare săptămână, vedete din diferite domenii ajungeau în fața provocării, iar răspunsurile lor generau adesea momente de amuzament pe social media.

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Printre întrebările care reveneau frecvent se afla și scenariul ipotetic referitor la alegerea unei persoane alături de care invitatul ar fi dispus să petreacă o perioadă îndelungată pe o insulă pustie. De-a lungul timpului, un nume a fost menționat surprinzător de des de către numeroși invitați de sex masculin: Antonia.

Faptul că artista era indicată în mod repetat a atras atenția publicului și a creat o adevărată asociere între numele său și acest tip de întrebare. În percepția multor participanți la emisiune, alegerea nu avea neapărat o conotație personală sau sentimentală, ci era mai degrabă legată de imaginea publică a Antoniei, considerată de mulți una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc.

În timp, repetarea acelorași răspunsuri a contribuit la consolidarea unei percepții colective potrivit căreia numele artistei devenise aproape sinonim cu ideea de frumusețe feminină în astfel de exerciții de imaginație. Pentru numeroși invitați, alegerea părea să fie făcută spontan, fără intenția de a transmite vreun mesaj personal sau de a crea situații tensionate.

Știm deja că între Măruță și Valea nu există o relație foarte mare de prietenie, chiar din contră. Oare acesta să fie motivul supărării dintre cei doi?

„Alex Velea, știi că a fost povestea asta de nenumărate ori. Aveam sosurile picante în fiecare vineri. Foarte mulți oameni răspundeau la sosurile picante. Una dintre întrebări era: cu cine, dacă ai putea să petreci un an pe o insulă pustie, te-ai duce? Păi toți bărbații răspundeau Antonia. Dar răspundeau din ce motiv? Percepția lor era… cu o femeie frumoasă, adică nu se gândeau la altceva. Cu ce femeie frumoasă? Nu era o chestie personală. Nu era nici o chestie personală și nici nu era o chestie, cum să zic, în altă zonă. Da. Da, mereu auzeai: cu cine? Antonia. Și de multe ori îi întrebai: citim întrebarea. Nu, nu, nu, rupe. Nu era nimic vinovat în întrebarea aia, știi? Băi, Alex, de-a lungul timpului s-a supărat foarte tare pe lucrurile astea, spunând că îi chem pe toți ăia să le bagi în gură vorbe, să zică Antonia. Era iarăși o percepție. Randy a venit la emisiune și a spus Antonia, nu știu cât timp Alex l-a sunat pe Randy, ce vrei să faci? Nici nu vreau să intru în detalii, dar oamenii ăștia spuneau admirativ, știi? Bă, era ca și cum era sinonimul întrebării „care e cea mai frumoasă femeie din România”. Ăsta era sensul întrebării, dar o lua personal. El o lua personal și probabil oameni din jurul lui sau cineva îi mai spunea: băi, ce-au zis, iarăși a vorbit Măruță, iarăși a făcut… ajungeam așa la niște conflicte care n-aveau nicio bază reală.”, a spus Măruță.

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