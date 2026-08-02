Maria Avram a fost la psiholog după ce a pierdut o sarcină: ”Nici acum nu am trecut peste”

Maria Avram a ales să vorbească sincer despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a trecut printr-o experiență dureroasă după pierderea unei sarcini, un moment care a lăsat urme adânci și despre care încă îi este greu să discute. Pentru a putea depăși această suferință, soția lui Marius Avram a decis să ceară sprijinul unui specialist.

Maria și Marius Avram au decis să-și pună iubirea la încercare în cel de-al nouălea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au ajuns în Thailanda convinși că această experiență îi va ajuta să depășească dificultățile din relație. Însă parcursul lor a luat o turnură neașteptată.

După încheierea experienței din Thailanda, Marius Avram a părăsit competiția alături de Oana Monea, ispita care i-a atras atenția pe parcursul emisiunii, în timp ce Maria a ales să plece singură.

Povestea dintre fostul concurent și ispită nu a avut însă un viitor. La scurt timp după separare, Marius s-a întors lângă soția sa. Cei doi au reluat relația și formează din nou un cuplu în prezent.

Momentul peste care Maria Avram nu a reușit să treacă nici după ani de zile

Soția lui Marius Avram a dezvăluit una dintre cele mai dureroase experiențe prin care a trecut de-a lungul vieții. Deși a evitat mult timp să discute despre acel episod, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a ales să vorbească deschis despre suferința sa în cadrul unui podcast.

Maria Avram a povestit că era însărcinată în perioada în care se afla la munte. Însă la acea vreme nu știa acest lucru. În urma unui incident nefericit, pe care l-a descris ca fiind un accident minor, aceasta a pierdut sarcina.

Chiar dacă au trecut ani buni de la acel moment, amintirea a rămas una extrem de apăsătoare pentru Maria Avram. Este un subiect delicat, despre care fosta concurentă preferă să vorbească rar, din cauza impactului emoțional pe care încă îl are asupra ei.

„Eram la munte și dintr-o neatenție, bine, nu știam că sunt însărcinată, s-a întâmplat un mic accident și… A fost un șoc foarte mare. Cred că nici acum nu am trecut peste chestia respectivă (…) Este unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru mine”, a declarat Maria Avram, în cadrul podcastului Face to Face.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a apelat la specialiști

După această experiență dificilă, Maria Avram a simțit nevoia să caute sprijin specializat și a început ședințe de terapie. Soția lui Marius Avram a mărturisit că atât pierderea sarcinii, cât și momentele tensionate trăite în cadrul emisiunii „Insula Iubirii” au avut un impact puternic asupra sa.

Pentru a reuși să gestioneze mai bine această perioadă și să își recapete echilibrul emoțional, Maria a ales să apeleze la ajutorul unui specialist.

„Am făcut terapie. Nu doar pentru asta. Am făcut terapie după toate cele întâmplate pe insulă, pentru că nu eram obișnuită cu oameni care să vorbească urât, cu insulte și a fost foarte greu să accept ce se întâmpla în perioada respectivă în viața mea, plus ce se întâmplase la insulă, au fost prea multe deodată”, a mai spus Maria Avram.

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