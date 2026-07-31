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Oana Monea a ironizat-o pe Maria Avram, după ce și-a operat nasul: ”Îi e prea mic”

De: Anca Chihaie 31/07/2026 | 07:31
Oana Monea a ironizat-o pe Maria Avram, după ce și-a operat nasul: ”Îi e prea mic”
Foto: captură video
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Fanii emisiunii Insula Iubirii au avut parte în acest sezon de o surpriză din partea Antena 1, odată cu lansarea formatului Insula Iubirii – Reuniuni. Noul proiect îi readuce în fața telespectatorilor pe unii dintre cei mai cunoscuți concurenți și ispite din sezoanele trecute, oferind ocazia de a afla ce s-a întâmplat în viața lor după încheierea experienței din Thailanda.

În cel de-al doilea episod al emisiunii, atenția s-a îndreptat asupra Mariei și lui Marius Avram, unul dintre cele mai comentate cupluri din sezonul 9. Povestea lor a stârnit numeroase reacții încă din timpul difuzării show-ului, iar revederea cu ceilalți participanți a adus din nou în prim-plan momente tensionate și replici acide.

Oana Monea a ironizat-o pe Maria Avram

Maria și Marius au intrat în competiție pentru a-și testa relația, după ce în trecut au existat probleme de încredere între ei. Parcursul lor în emisiune a fost marcat de numeroase conflicte și momente controversate, iar apropierea lui Marius de ispita Oana Monea a reprezentat unul dintre cele mai discutate subiecte ale sezonului. În același timp, și Maria s-a apropiat de ispita Cătălin, lucru care a alimentat și mai mult tensiunile dintre cei doi.

La reuniune, însă, atenția nu s-a concentrat doar asupra trecutului lor, ci și asupra schimbărilor de imagine. Maria Avram a apărut într-o nouă înfățișare, după ce a decis să își facă o intervenție estetică la nivelul nasului. Modificarea a fost observată imediat în platou și a devenit unul dintre subiectele discutate în timpul întâlnirii.

Schimbarea fizică a concurentei nu a trecut neobservată nici de Oana Monea. Fosta ispită, cunoscută pentru stilul său direct și pentru comentariile fără menajamente, a făcut mai multe remarci ironice la adresa Mariei. Înainte de a aduce în discuție intervenția estetică, Oana a observat că ea și Maria purtau ținute foarte asemănătoare, lucru pe care l-a transformat rapid într-o glumă.

Oana Monea: Avem aceeași rochie, dar eu sunt mai frumușică.
Radu: La nas ce ai pățit?
Maria: Era o problemă mai veche, care trebuia rezolvată.
Oana Monea: Mi se pare mie sau îi e prea mic nasul?

Enervată de replica ispitei Oana Monea, Maria Avram a recunoscut altercația din Thailanda. De unde a pornit totul

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