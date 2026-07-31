Aparatul de aer condiționat poate deveni un mediu favorabil dezvoltării mucegaiului dacă nu este întreținut corespunzător. Umiditatea, praful și lipsa curățării regulate creează condițiile ideale pentru apariția acestuia, iar specialiștii spun că există câteva semne clare care indică o astfel de problemă.

Experții citați de Better Homes & Gardens spun că primul semn este apariția unui miros persistent de umezeală sau de mucegai imediat după pornirea aparatului. În unele cazuri, pot apărea și pete negre, verzi sau maronii pe filtre, în jurul gurilor de ventilație sau în interiorul unității.

Un alt indiciu este scăderea performanței aparatului. Dacă debitul de aer pare mai slab decât în mod obișnuit sau răcirea nu mai este la fel de eficientă, depunerile și mucegaiul pot bloca anumite componente ale sistemului.

De ce apare

Specialiștii explică faptul că mucegaiul se dezvoltă deoarece interiorul aparatului este întunecat și umed, iar filtrele acumulează în timp praf și alte particule organice care reprezintă hrană pentru microorganisme. Condensul produs în timpul funcționării favorizează și mai mult apariția acestora.

Ce trebuie făcut

Dacă depunerile sunt reduse și vizibile doar pe filtre sau pe suprafețe ușor accesibile, acestea pot fi îndepărtate după deconectarea aparatului de la priză, folosind soluții de curățare recomandate pentru astfel de echipamente. În schimb, dacă mucegaiul este extins sau se află în interiorul instalației, specialiștii recomandă apelarea la un tehnician autorizat, deoarece sporii pot fi răspândiți în întreaga locuință în timpul funcționării aparatului.

Cum previi apariția mucegaiului

Pentru a reduce riscul, filtrele trebuie curățate sau înlocuite periodic, iar aparatul trebuie întreținut regulat. Specialiștii recomandă și verificarea sistemului de drenaj al condensului, menținerea unui nivel redus de umiditate în locuință și efectuarea unei revizii profesionale cel puțin o dată pe an, în special înainte de sezonul cald.

CITEȘTE ȘI:

Cum să folosești aerul condiționat fără să-ți explodeze factura la electricitate. Trucul simplu care reduce consumul

Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă