Cum să folosești aerul condiționat fără să-ți explodeze factura la electricitate. Trucul simplu care reduce consumul

Luna august vine cu temperaturi sufocante, iar pentru mulți români asta înseamnă un singur lucru: aerul condiționat va merge aproape fără pauză. Confortul are însă un preț, iar dacă aparatul este folosit fără grijă, suma plătită la electricitate poate crește serios. Vestea bună este că există câteva trucuri simple care îți permit să răcorești locuința fără să simți un șoc atunci când vine factura.

Diferența dintre un consum normal și unul exagerat poate fi făcută chiar de modul în care setezi aparatul. Mulți aleg temperaturi foarte scăzute, însă această alegere obligă aerul condiționat să funcționeze aproape continuu, ceea ce înseamnă și un consum mult mai mare.

Cum să folosești aerul condiționat fără să-ți explodeze factura

Într-un apartament obișnuit, folosirea unui aparat de aer condiționat timp de câteva ore pe zi poate adăuga zeci de lei la costurile lunare. Dacă acesta merge aproape toată ziua, cheltuielile cresc considerabil, iar în perioadele cu temperaturi extreme factura poate ajunge chiar și cu peste 300 de lei mai mare decât într-o lună obișnuită.

Locuințele aflate la ultimul etaj sau cele cu ferestre mari orientate spre soare sunt cele mai expuse. În astfel de cazuri, aparatul este nevoit să funcționeze aproape fără întrerupere pentru a menține temperatura dorită, iar consumul explodează.

Totuși, există o metodă extrem de simplă prin care poți reduce cheltuielile aproape imediat. Dacă setezi aerul condiționat la 24-25 de grade, în loc de 22, consumul poate scădea cu până la 20%, fără ca diferența de confort să fie una semnificativă.

La fel de utile sunt și modurile Eco sau Sleep, care reduc automat consumul de energie și împiedică funcționarea inutilă a compresorului.

Și întreținerea aparatului contează

Nici întreținerea aparatului nu trebuie ignorată. Filtrele încărcate cu praf îngreunează circulația aerului, iar aparatul consumă mai mult pentru a răci aceeași încăpere. O simplă curățare făcută regulat poate reduce consumul cu până la 15%.

Ferestrele și ușile trebuie ținute închise în timpul funcționării, iar camerele pot fi protejate de razele puternice ale soarelui cu draperii sau jaluzele. În plus, dacă aerisești locuința pe timpul nopții, când temperaturile sunt mai scăzute, aparatul va porni dimineața de la o temperatură interioară mai redusă și va consuma mai puțin.

Un alt truc eficient este folosirea unui ventilator împreună cu aerul condiționat. Aerul rece circulă mai bine în încăpere, iar temperatura aparatului poate fi setată cu unul sau chiar două grade mai sus, fără să pierzi senzația de confort.

Tot mai multe gospodării din România folosesc aer condiționat în fiecare vară, iar consumul de energie pentru răcirea locuințelor este în continuă creștere. Tocmai de aceea, câteva schimbări simple în modul de utilizare pot face diferența dintre o factură suportabilă și una care îți dă peste cap bugetul.

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Cum să alegi aerul condiționat ideal și să-l întreții corect pentru confort pe termen lung