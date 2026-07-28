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Christina Ich a vrut să-i enerveze pe răutăcioși. Cum s-a fotografiat influencerița

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 12:19
Christina Ich a vrut să-i enerveze pe răutăcioși. Cum s-a fotografiat influencerița
Christina Ich a vrut să-i enerveze pe răutăcioși. Cum s-a fotografiat influencerița
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Christina Ich (39 de ani) știe perfect cum să țină toate privirile lipite de ea. Influencerița a reaprins imaginația fanilor după ce a publicat o serie de fotografii în care apare într-un set de lenjerie intimă ce îi pune în valoare silueta spectaculoasă. Imaginile au făcut imediat înconjurul internetului, iar reacțiile au curs pe bandă rulantă.

La 39 de ani, logodnica milionarului Daniel Niculae continuă să impresioneze cu un fizic impecabil. Deși este mama unui băiețel, Christina Ich afișează un abdomen perfect lucrat și forme care nu trec neobservate. Fiecare apariție a ei pe rețelele sociale stârnește comentarii, iar de această dată pare că exact asta și-a dorit.

Christina Ich a vrut să-i enerveze pe răutăcioși

Îmbrăcată într-un set de lenjerie intimă care i-a evidențiat silueta, vedeta s-a fotografiat din toate unghiurile și a lansat, în același timp, o săgeată directă către cei care o critică ori de câte ori apare în ipostaze îndrăznețe.

„Knock, knock. Pur și simplu voiam să se enerveze cineva astăzi”, a scris Christina Ich, pe Instagram.

Mesajul nu a trecut deloc neobservat. În timp ce admiratorii au complimentat-o pentru felul în care arată, alții au criticat-o, însă influencerița a demonstrat încă o dată că nu este deloc impresionată de părerile răutăcioșilor.

Nu este pentru prima dată când Christina Ich vorbește deschis despre independența sa financiară, mai ales după ce, de-a lungul timpului, a fost acuzată că ar trăi pe banii logodnicului. Vedeta a respins de fiecare dată aceste afirmații și a spus că succesul ei se datorează muncii depuse.

Susține că se întreține singură

Mai mult, influencerița este convinsă că o femeie nu poate fi cu adevărat liniștită dacă depinde financiar de partenerul de viață. Din punctul ei de vedere, libertatea începe în momentul în care îți poți purta singur de grijă.

„Secretul fericirii este independența financiară. Atâta timp cât ești independentă financiar și poți să iei decizii asupra vieții tale și nu te temi că mâine te lasă nu știu cine, acesta e secretul fericirii. Să poți să ai grijă de tine, de oamenii din jurul tău (…) Dacă depinzi 100% de un bărbat ești… Adică poți să-i faci veșnica pomenire relației“, a spus Christina Ich, pe rețelele sociale.

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