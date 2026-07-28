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Escrocherie online cu imaginea Andreei Marin. Vedeta îi avertizează pe români să nu cadă în capcană

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 12:02
Escrocherie online cu imaginea Andreei Marin. Vedeta îi avertizează pe români să nu cadă în capcană
Andreea Marin. Sursa foto captură video
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Fenomenul fraudelor din mediul online continuă să ia amploare, iar infractorii găsesc permanent noi metode prin care încearcă să câștige încrederea utilizatorilor de internet. În ultima perioadă, una dintre cele mai răspândite tactici este folosirea imaginilor și identității unor persoane publice pentru promovarea unor scheme financiare inexistente, iar printre cele mai recente victime ale acestui tip de înșelătorie se numără și Andreea Marin.

Imaginea fostei prezentatoare TV a fost utilizată fără acordul său în mai multe materiale distribuite pe rețelele sociale și pe diferite pagini de internet. Acestea sugerau în mod fals că vedeta ar recomanda o platformă de investiții în criptomonede, promițând câștiguri rapide și profituri considerabile într-un timp foarte scurt.

Escrocherie online cu imaginea Andreei Marin

În realitate, respectivele materiale nu aveau nicio legătură cu Andreea Marin și făceau parte dintr-o schemă de fraudă concepută pentru a convinge utilizatorii să își introducă datele personale sau bancare și să transfere bani către persoane necunoscute.

„Atenție! Eu pot foarte ușor vedea cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur, nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști că sunt, din nou, folosită fără voia mea, ca imagine în știri false, de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dumneavoastră și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de «investiții» în criptomonede.

Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare, și mai ales nu oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! E important să fiți informați. Cum altfel ne putem feri de falsuri si dezinformare?”, a scris Andreea Marin.

Foto: Facebook

Metoda nu este una nouă, însă în ultimii ani a devenit tot mai sofisticată datorită dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Escrocii pot modifica fotografii, videoclipuri și chiar înregistrări audio astfel încât acestea să pară autentice. În multe situații, materialele sunt suficient de bine realizate încât pot induce în eroare persoane care nu sunt obișnuite să identifice conținutul manipulat digital.

În cazul Andreei Marin, imaginile distribuite online au fost editate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a crea impresia că aceasta promovează o oportunitate financiară sigură și profitabilă. Scopul era atragerea cât mai multor persoane interesate de investiții și determinarea acestora să acceseze linkuri către platforme frauduloase.

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