Ce spune zodia în care se află Jupiter despre tine și cât de norocos ești. De ce trebuie să-i afli poziția în harta natală

Jupiter este una dintre cele mai norocoase componente ale hărții tale natale. Este cea mai mare planetă din Sistemul Solar și, în astrologie, este asociată cu norocul, expansiunea și dezvoltarea. Află mai multe detalii!

Cum afli în ce zodie se află Jupiter în harta ta natală

Dacă vei afla ce poziție a avut Jupiter în astrograma ta, adică la momentul nașterii tale, ți se vor arăta domeniile în care vei avea parte de mai multe oportunități în această viață. Dacă te vei îndrepta către ele, lucrurile vor deveni mai ușoare pentru tine.

Ca să afli în ce zodie se afla Jupiter la momentul nașterii tale, trebuie să apelezi la un astrolog sau un calculator online care îți va calcula harta natală. Trebuie să știi data nașterii, ora exactă și locul nașterii.

Ce reprezintă Jupiter în astrologie

Această planetă mai este numită și „Marele Benefic” de către astrologi sau chiar „planeta norocului”. Ea indică domeniile vieții în care poți experimenta o creștere semnificativă și în care lucrurile vin mai natural către tine.

Este o planetă exterioară, asemeni lui Saturn, Neptun, Uranus sau Pluto. Petrece puțin peste un an în fiecare zodie, astfel că parcurge întreg zodiacul în aproximativ 12-13 ani.

Când Jupiter revine în aceeași poziție zodiacală pe care a ocupat-o la momentul nașterii tale, are loc „Întoarcerea lui Jupiter”. Este considerată o perioadă favorabilă, marcată de noroc, oportunități și o nouă perspectivă asupra vieții. În general, Întoarcerea lui Jupiter are loc, în general, în jurul vârstelor de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 și 96 de ani.

Ce înseamnă Jupiter în fiecare zodie

Jupiter în Berbec

Ești o persoană care preia inițiativa sau conducerea ușor. Ești un bun lider, cu sau fără experiență. De cele mai multe ori ai tendința de a lua decizii spontane și uneori riscante, dar ele par să funcționeze de cele mai multe ori în favoarea ta.

Jupiter în Taur

Ești o persoană cu un simț estetic deosebit. Îți plac toate lucrurile frumoase și de calitate. Luxul este ceva normal pentru tine și-l vrei mereu în viața ta. Chiar dacă nu îți permiți financiar unele lucruri, vei avea răbdare să strângi banii necesari pentru a-l achiziționa. Ai o disciplină bună și ești dispus la a economisi bani pentru ceea ce îți dorești.

Jupiter în Gemeni

Cel mai mare atu al tău este comunicarea, fie că este vorba despre scris, vorbit sau rețele sociale. Pentru tine, cuvintele vin natural. Ești o fire inteligentă și curioasă. Ai multe idei pe care vrei să le spui și celor din jur. Unele opinii pe care le exprimi vor stârni controverse, dar farmecul tău personal te ajută să ieși din situații dificile.

Jupiter în Rac

Casa este locul tău de refugiu și aici adori să te întâlnești cu prietenii și familia. Orice spațiu în care te afli devine primitor și confortabil după ce-l amenajezi. Pentru tine, relațiile de familie sunt centrul universului tău. Ești o persoană care investește mult timp și efort pentru ca fiecare conexiune interumană să meargă perfect.

Jupiter în Leu

Ești o persoană care strălucește în societate! Ai o carismă aparte, care îi atrage pe cei din jurul tău, și un talent de a captiva publicul. Fie că este vorba despre actorie, muzică, dans sau crearea de conținut online, ai o înclinație naturală către exprimarea creativă și spectaculoasă.

Jupiter în Fecioară

Atuurile tale sunt organizarea și eficiența. Ești apreciat enorm de către cei din jur pentru modul în care planifici și gestionezi activitățile. Mintea ta este analitică și logică. Ea poate observa rapid toate detaliile și vine cu soluții la care alte persoane nici nu se gândesc.

Jupiter în Balanță

Ești genul de persoană cu o prezență aparte, potrivit elle.com. Conversațiile cu tine curg firesc iar tensiunile se estompează rapid. Ești înzestrat cu abilități sociale excelente și un talent aparte în medierea conflictelor. Simțul tău estetic este dezvoltat și se poate vedea acest lucru în stilul vestimentar, dar și în designul interior al casei tale.

Jupiter în Scorpion

Tu ești genul de persoană care nu fuge de o schimbare, ci aleargă spre ea cu brațele deschise. Te atrage ideea de transformare și explorarea unor noi perspective asupra vieții. Când îți place o idee sau un subiect, adori să îl studiezi în profunzime. Pasiunea ta te va trasnforma într-un expert, dar te vei epuiza rapid.

Jupiter în Săgetător

Dorința ta mare este de a descoperi lumea din jurul tău și pentru asta călătorești des. Te fascinează alte culturi alături de care trăim și vrei să înveți direct de la sursă lucruri noi. Ai o fire aventuroasă, inteligentă și filosofică. Chiar dacă uneori acționezi impulsiv, lucrurile tind să se așeze în avantajul tău.

Jupiter în Capricorn

Ești un talent adevărat când vine vorba despre conducere, organizare și supraveghere. Ambiția și gândirea strategică te ajută să atingi chiar și cele mai îndrăznețe scopuri. Simțul tău financiar este foarte bine dezvoltat. Gestionezi banii foarte bine, faci investiții cu cap și planifici la linie tot ce ține de viitorul tău financiar.

Jupiter în Vărsător

Ești o persoană care creează și unește comunități. Personalitatea ta originală și interesele neobișnuite îți permit să cunoști oameni foarte diferiți. Cu ei vei construi relații valoroase. Îți pasă de binele celorlalți și ai o înclinație spre activism și implicare socială.

Jupiter în Pești

Imaginația și intuiția sunt cele mai puternice calități ale tale. Privești lumea dintr-o perspectivă aparte. Ai o minte deschisă. Oamenii caută adesea sfaturile tale, deoarece îi înțelegi fără să îi judeci. Uneori poți fi atât de absorbit de vise și idealuri, încât sarcinile vieții de zi cu zi devin mai greu de gestionat.

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