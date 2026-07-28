Acasă » Știri » Cristina Scarlevschi are un nou iubit. Cum s-au pozat fosta ispită de la Insula Iubirii cu el

Cristina Scarlevschi are un nou iubit. Cum s-au pozat fosta ispită de la Insula Iubirii cu el

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 12:20
Cristina Scarlevschi are un nou iubit. Cum s-au pozat fosta ispită de la Insula Iubirii cu el
Cristina Scarlvschi are un nou iubit/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristina Scarlevschi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După ce a fost la Insula Iubirii, acolo unde a avut rol de ispită, aceasta a fost o perioadă bună single. Acum, lucrurile s-au așezat și pentru ea, așadar și-a oficializat relația în mediul online.

Cristina Scarlevschi a devenit cunoscută publicului după ce a participat la Insula Iubirii. Acolo i-a tentat pe concurenți cu senzualitatea ei. Ulterior, s-a zvonit în repetate rânduri că ar forma un cuplu cu Mattia Carnessali, însă el a infirmat aceste speculații.

Deși a ales să fie discretă în ceea ce privește viața sa privată, de curând i-a surprins pe fanii ei cu o imagine inedită. Ea s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios, iar alături de imagine a scris și un mesaj prin care sugerează că și-a găsit fericirea.

Cristina Scarlevschi are un nou iubit

Fosta ispită de la Insula Iubirii iubește din nou. Pare să fie mai fericită ca niciodată, dacă ne uităm la imaginea pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. Deși nu i-a arătat chipul, Cristina Scarlevschi s-a afișat în brațele unui bărbat, în timp ce se aflau la înălțime și se bucurau în liniște de un view care îți taie respirația.

Mai mult decât atât, alături de imaginea pe care a publicat-o, a transmis și un mesaj emoționant. Cuvintele pe care le-a așezat în descriere arată cât de mult iubește să petreacă timp cu iubitul ei.

Așa arată leacul care nu se vinde în farmacii, a scris Cristina Scarlevschi pe rețelele de socializare.

Cristina Scarlvschi are un nou iubit/ sursa foto: social media
Cristina Scarlvschi are un nou iubit/ sursa foto: social media

Bărbatul ideal pentru fosta ispită

Dansatoarea nu a oferit o descriere clară a bărbatului perfect pentru ea. În schimb, a vorbit despre propria persoană și a dezvăluit că trebuie să lucrezi prima dată la personalitatea ta, iar apoi îți vei da seama dacă bărbatul de lângă tine este potrivit pentru tine sau nu.

Cel mai important lucru este să lucrezi la capitolul „Eu”, să îți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. În primul rând, să te împlinești pe tine însuți, să fii eliberat spiritual și emoțional și când ești aici, tu nu ai nevoie, nu ai necesități. Când o să fii liberă aici (n.r. arată spre inimă), o să vezi că o vină bărbatul pe care o să-l vezi în față și o să-i spui „Te aleg pe tine. Nu am nevoie de tine, dar pe aleg pe tine”, a povestit ea.

VEZI ȘI: Cât a slăbit Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii. Fosta ispită dezvăluie metoda cu care a dat jos kilogramele

Cuplul format în secret la Insula iubirii 2025 a dat-o pe față! Primele imagini cu ei împreună, în tandrețuri

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce face acum în Franța
Știri
Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce face acum în Franța
Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri
Știri
Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii...
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Dan Cruceru a intrat la liceul “Gheorghe Lazăr”. Taticool e cel mai mândru
Click.ro
Fiica lui Dan Cruceru a intrat la liceul “Gheorghe Lazăr”. Taticool e cel mai mândru
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Un nou atac masiv cu drone asupra Moscovei. Mai multe aeroporturi au fost închise
Digi24
Un nou atac masiv cu drone asupra Moscovei. Mai multe aeroporturi au fost închise
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor.ro
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce face acum în Franța
Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce face acum în Franța
Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri
Imagini terifiante pe Transfăgărășan! Un bărbat nu a observat ursul aflat la câțiva centimetri
Patru zodii cu risc mare de infidelitate. Semnele care le pot da de gol
Patru zodii cu risc mare de infidelitate. Semnele care le pot da de gol
Oana Sîrbu a retrăit emoțiile adolescenței. Revedere cu foștii colegi după 40 de ani
Oana Sîrbu a retrăit emoțiile adolescenței. Revedere cu foștii colegi după 40 de ani
Igor Cuciuc, profund emoționat de gestul făcut pentru fiica lui: „Nu există durere mai mare”
Igor Cuciuc, profund emoționat de gestul făcut pentru fiica lui: „Nu există durere mai mare”
Cum să folosești aerul condiționat fără să-ți explodeze factura la electricitate. Trucul simplu ...
Cum să folosești aerul condiționat fără să-ți explodeze factura la electricitate. Trucul simplu care reduce consumul
Vezi toate știrile