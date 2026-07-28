Cristina Scarlevschi are un nou iubit. Cum s-au pozat fosta ispită de la Insula Iubirii cu el

Cristina Scarlevschi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După ce a fost la Insula Iubirii, acolo unde a avut rol de ispită, aceasta a fost o perioadă bună single. Acum, lucrurile s-au așezat și pentru ea, așadar și-a oficializat relația în mediul online.

Cristina Scarlevschi a devenit cunoscută publicului după ce a participat la Insula Iubirii. Acolo i-a tentat pe concurenți cu senzualitatea ei. Ulterior, s-a zvonit în repetate rânduri că ar forma un cuplu cu Mattia Carnessali, însă el a infirmat aceste speculații.

Deși a ales să fie discretă în ceea ce privește viața sa privată, de curând i-a surprins pe fanii ei cu o imagine inedită. Ea s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios, iar alături de imagine a scris și un mesaj prin care sugerează că și-a găsit fericirea.

Cristina Scarlevschi are un nou iubit

Fosta ispită de la Insula Iubirii iubește din nou. Pare să fie mai fericită ca niciodată, dacă ne uităm la imaginea pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. Deși nu i-a arătat chipul, Cristina Scarlevschi s-a afișat în brațele unui bărbat, în timp ce se aflau la înălțime și se bucurau în liniște de un view care îți taie respirația.

Mai mult decât atât, alături de imaginea pe care a publicat-o, a transmis și un mesaj emoționant. Cuvintele pe care le-a așezat în descriere arată cât de mult iubește să petreacă timp cu iubitul ei.

Așa arată leacul care nu se vinde în farmacii, a scris Cristina Scarlevschi pe rețelele de socializare.

Bărbatul ideal pentru fosta ispită

Dansatoarea nu a oferit o descriere clară a bărbatului perfect pentru ea. În schimb, a vorbit despre propria persoană și a dezvăluit că trebuie să lucrezi prima dată la personalitatea ta, iar apoi îți vei da seama dacă bărbatul de lângă tine este potrivit pentru tine sau nu.

Cel mai important lucru este să lucrezi la capitolul „Eu”, să îți dai seama de ce ai nevoie cu adevărat. În primul rând, să te împlinești pe tine însuți, să fii eliberat spiritual și emoțional și când ești aici, tu nu ai nevoie, nu ai necesități. Când o să fii liberă aici (n.r. arată spre inimă), o să vezi că o vină bărbatul pe care o să-l vezi în față și o să-i spui „Te aleg pe tine. Nu am nevoie de tine, dar pe aleg pe tine”, a povestit ea.

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