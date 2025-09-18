Cuplul format în secret la Insula iubirii 2025 a dat-o pe față! Primele imagini cu ei împreună, în tandrețuri

Dacă tot nu a reușit să o ademenească până la capăt pe Bianca Dan, italianul Mattia Carnessali s-a reorientat către una dintre cele mai râvnite ispite feminine din sezonul 9 de la Insula iubirii, Cristina Scarlevschi. Cei doi au dat-o pe față și s-au afișat pe o rețea de socializare.

Mattia Carnesali a făcut parte din echipa celor 10 ispite masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Italianul s-a apropiat rapid de Bianca Dan, concurenta care a venit la testul fidelității alături de Marian Grozavu. În timpul celor 21 de zile de filmări, italianul a făcut ce a făcut și i-a intrat pe sub piele Biancăi, suficient cât să o pună pe gânduri dacă să renunțe la relația cu domnu` Marian, însă nu destul de mult cât să i-o fure de sub nas.

Ispita Mattia și Cristina s-au afișat împreună

Cu alte cuvinte, în marea finală, Bianca Dan a avut curajul să declare că vrea să plece singură din Thailanda, însă despărțirea a durat câteva ore. Chiar înaninte de a decola spre România, concurenta l-a dat definitiv uitării pe italian și s-a întors la iubitul ei.

Rămas singur, ispita Mattia s-a reorganizat rapid și a început ”vânătoarea”. Printre victime s-a numărat și fosta lui colegă din Thailanda, ispita Cristina Scarlevschi. Cei doi sunt împreună de câteva luni bune, însă au decis ca relația lor de iubire să rămână secretă… până acum. În cele din urmă, italianul a dat cărțile pe față și a confirmat povestea de amor – vezi AICI.

Recent, Mattia și-a surprins comunitatea de prieteni din mediul online și a publicat primele imagini alături de ispita Cristina. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc pe aeroportul Otopeni, revedere care s-a lăsat cu pupăruri și îmbrățișări. În mare tandrețuri, ușor timizi, cei doi au imortalizat momentul și au postat imaginile pe o rețea de socializare – vezi AICI galeria foto.

