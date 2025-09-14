Acasă » Știri » Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit să ajungă în fața altarului: ”S-a furat mireasa!”

De: Anca Chihaie 14/09/2025 | 17:04
Ziua de 13 septembrie ar fi trebuit să fie una memorabilă pentru Andrei Lemnaru și Ella Vișan, foștii logodnici care își planificaseră nunta în această dată. Destinul le-a schimbat însă planurile, iar evenimentul mult așteptat nu a mai avut loc. În locul momentului solemn, scena a fost ocupată de ispitele din reality-show-ul „Insula Iubirii 2025”, care au găsit o modalitate originală și plină de ironie de a marca momentul.

Relația dintre cei doi s-a destrămat chiar înainte de marele eveniment, iar decizia finală a fost anularea căsătoriei. Contextul care a dus la acest deznodământ a fost legat de ceea ce s-a petrecut în timpul emisiunii, acolo unde Ella a avut o apropiere de ispita Teo, moment ce a zdruncinat complet încrederea lui Andrei.

Ce mesaj a postat Naba Salem

În mediul online, acolo unde imaginile și mesajele se răspândesc rapid, Naba Salem a surprins pe toată lumea printr-o postare care a stârnit atât amuzament, cât și comentarii ironice. Ea a încărcat pe rețelele sociale mai multe fotografii de grup în care apăreau atât ea, cât și alți participanți din sezonul recent al emisiunii: Cristina Scarlevschi, Mattia, Andrușca și alții. Îmbrăcați de club, relaxați și zâmbitori, aceștia au vrut să transmită că, deși nunta nu s-a mai ținut, distracția și spiritul nu lipsesc.

Ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost descrierea adăugată la poze. În stilul ei caracteristic, Naba a ales să ironizeze situația și a scris: „Dacă sunteți curioși unde suntem… să știți că suntem la nunta lui Andrei!”. Textul scurt și acid a fost suficient pentru a declanșa o avalanșă de reacții.

În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000...
Foto: Facebook

Naba și colegii ei au accentuat ironia nu doar prin text, ci și prin atitudinea din fotografii. Pozele de grup transmit ideea unei „nunți alternative”, unde mirii lipsesc, dar distracția este prezentă. În locul clasicelor momente cu buchet aruncat sau dansul mirilor, publicul online a primit cadre cu ispite dansând și pozând.

Atmosfera din fotografii sugerează că grupul s-a bucurat de o seară de distracție într-un club din București. Cu zâmbete largi și poze realizate special pentru a părea o „nuntă de grup”, participanții au întors situația în favoarea lor, transformând un eveniment anulat într-un motiv de sărbătoare alternativă. Imaginile surprind o energie pozitivă, semn că, dincolo de poveștile tensionate din cadrul show-ului, relațiile dintre ispite au rămas apropiate.

„Bun, bun, sunteți la nunta la Andrei, iar voi tocmai pe el l-ați pus să vă facă pozele, așa-i?, „S-a furat mireasa!”,  „S-a furat mireasa… Teo!”,  „Și toate sunteți vulnerabile?”, „Care Andrei? ‘Andrei cu Cristina?’”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

