Ce s-a întâmplat cu invitațiile la nunta Ellei cu Andrei de la Insula Iubirii, de fapt. Evenimentul trebuia sa aibă loc mâine, 13 septembrie

Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, pe numele său real Andreea Aurică, a reușit să se facă remarcată la show-ul de la Antena 1. Inițial, a vrut să îl cucerească pe Marius Avram. Frumoasa blondină s-a aliat în acel moment cu ispita Oana Monea, dorind să formeze un trio amoros și să se apropie de inima lui Marius. Apoi, s-a răzgândit și și-a îndreptat atenția către Andrei Lemnaru

Cu toate acestea, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Marius a preferat-o pe Oana Monea și atunci Andrușca și-a dat seama că trebuie să își mute focusul. Frumoasa blondină l-a ales pe Andrei Lemnaru. Concurentul a văzut că ispita nu mai este interesată de Marius, așa că a decis să îi dea o șansă.

Ce s-a întâmplat cu invitațiile la nunta Ellei cu Andrei

Cei doi s-au îndrăgostit rapid și au format un cuplu pe insulă. Andrușca voia să îl ajute pe Andrei să treacă peste dezamăgirea cu Ella, să îi fie alături și să îl înțeleagă la fiecare pas. Andrei și Andrușca au plecat împreună de pe insulă, iar atunci când au ajuns în România au petrecut cele mai frumoase clipe împreună.

Andrei și Ella aveau nunta plănuită pentru data de 13 septembrie 2025, însă în urma evenimentelor de la Insula Iubirii, a fost anulată. Andrei a fost foarte dezamăgit de tot ceea ce a trăit la Insula Iubirii, mai ales când și-a văzut viitoarea soție în ipostaze intime alături de Teo. Acest lucru și-a pus amprenta pe sufletul său, având un comportament rece și distant față de Andrușca, la scurt timp după ce a ajuns în țară.

„Am ajuns în România, am stat vreo săptămână împreună, timp în care l-am petrecut cu Naba, cu Narcis, am ieșit, am vorbit. Am stat la Naba acasă, după care în acea săptămână am vorbit cu părinții lui Andrei pe video-call și a început să povestească unde a fost și ce a făcut și părinții lui erau foarte șocați și nu le venea să creadă, și vestea că n-o să mai fie nunta… A fost ceva rău atunci, mai ales pentru părinții lui. Îți dai seama sa-ți vină copilul acasă, după o lună, să-ți spună „Mamă, nu mai fac nuntă, că uite ce s-a întâmplat.” După ce am ajuns în România și după ce am vorbit cu mama lui, în aceeași zi i-au venit verighetele acasă. Noi când am ajuns în București, el avea mașina plină de invitații pentru nuntă”, a spus Andrușca la Antena 1.

Se pare că, și după ce filmările pentru Insula Iubirii s-au terminat, Andrei nu a scăpat de amintirea Ellei Vișan. Acesta a primit acasa verighetele pe care le-au comandat pentru ziua pe care o credeau cea mai frumoasă din viața lor. Tot el a avut invitațiile pentru nuntă pe care – cel mai probabil – urma să le expedieze la întoarcerea din Thailanda. Cum relația celor doi nu mai există, Andrei mutându-se înapoi în România, putem specula că acele invitații de nuntă au fost aruncate.

Deși frumoasa blondină l-a încurajat să treacă peste moment și chiar spera că va putea să vorbească cu el despre durerea prin care trece, Andrei s-a răcit din ce în ce mai mult. După ce a văzut că s-au distanțat, au decis să se despartă. Cei doi încă țin legătura, dar în calitate de prieteni.

Cuplul de la Insula Iubirii 2025 care ajunge în fața altarului! Cei doi au stabilit deja data nunții: ”Suntem făcuți unul pentru celălalt”