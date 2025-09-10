Cuplul de la Insula Iubirii 2025 care ajunge în fața altarului! Cei doi au stabilit deja data nunții: ”Suntem făcuți unul pentru celălalt”

Un cuplu care a trecut testul loialității la „Insula Iubirii” a decis să facă pasul cel mare. După ce și-au consolidat povestea de iubire dincolo de camerele de filmat și au construit împreună o viață stabilă, cei doi foști concurenți sunt gata să spună „DA” în fața altarului.

Este vorba despre Francesca Sarao și Cristian Pungă, care s-au logodit și au stabilit deja data nunții. După terminarea emisiunii difuzate la Antena 1, relația lor a devenit mai solidă ca niciodată, iar decizia de a-și uni destinele a venit firesc.

Cuplul de la Insula Iubirii 2025 care ajunge în fața altarului

Cei doi au cumpărat o casă și au anunțat că nunta va avea loc în iunie, anul viitor. Pregătirile sunt deja în toi, iar emoțiile cresc pe zi ce trece.

„Trăirile și emoțiile sunt foarte intense. Trebuie să rămâi echilibrat și să nu te destabilizezi pentru a depăși mai ușor momentele grele”, a povestit Cristi, amintindu-și de experiența din Thailanda pentru click.ro.

La finalul show-ului, Cristian Pungă a înțeles că Francesca este aleasa inimii lui.

„Mi-am dat seama că nu am nevoie de altcineva alături de mine și am redobândit calitățile pentru a fi, din nou, persoana de care s-a îndrăgostit Francesca. Acum sunt și mai convins că suntem făcuți unul pentru celălalt!”, a spus viitorul mire.

De cealaltă parte, Francesca recunoaște că emisiunea i-a oferit și o lecție personală valoroasă:

„Cel mai mult am învățat individual și ne-am redescoperit. Astfel, am putut să schimbăm relația în bine. Problemele nu provin neapărat din relație. Trebuie să te simți bine cu tine ca să formezi un cuplu puternic cu altcineva”, a explicat viitoarea mireasă.

Cei doi foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii sunt acum gata să înceapă un nou capitol din viața lor, iar vara viitoare va fi momentul în care își vor uni oficial destinele.

