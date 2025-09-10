Cum se înțeleg Ella Vișan și Maria Avram după Insula Iubirii. Adevărul despre relația lor a ieșit la iveală

Ella Vișan și Maria Avram au fost cele mai controversate concurente din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. De asemenea, la începutul show-ului, între cele două au existat mici înțepături. Află, în articol, care este relația lor acum!

Sezonul 9 Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri, cu noi povești de iubire și noi ispite. Cu toții au îmbrățișat experiența din Thailanda și se lasă purtați de val. Fanii emisiunii au urmărit cu interes tot ce se întâmplă, iar mulți sunt curioși ce se întâmplă cu concurenții după terminarea show-ului de la Antena 1. Astfel, unii participanți continuă să fie activi în mediul online și să îi țină la curent pe internauți. Este și cazul Ellei Vișan și al Mariei Avram.

Ce relație au Ella Vișan și Maria Avram după Insula Iubirii

Ella Vișan și Maria Avram nu au avut tocmai un început bun în cadrul emisiunii. Între cele două au existat câteva înțepături, însă au revenit la sentimente mai bune pe parcursul show-ului. Mai mult decât atât, se pare că au rămas prietene bune.

Ambele concurente de la Insula Iubirii locuiesc în Marea Britanie, așa că au păstrat legătura după terminarea emisiunii. De asemenea, de curând, s-au întâlnit într-un club de noapte din Londra. Îmbrăcate în ținute sexi, Maria și Ella s-au fotografiat împreună, iar aceasta din urmă a publicat imaginile, adăugând un mesaj ironic: „Vulnerabila și neasumata!”.

Așa cum am menționat mai sus, Ella Vișan și Maria Avram au îngropat securea războiului încă de când erau în Thailanda. La un moment dat, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a avut un moment de vulnerabilitate și i-a povestit blondinei despre momentele intime pe care le-a trăit cu Teo Costache.

Soția lui Marius a părut șocată atunci când a auzit confesiunile colegei sale din vilă, însă i-a fost alături. Ella i-a spus că nu regretă deciziile luate, iar Maria a încurajat-o să facă în continuare ceea ce simte.

„Chiar mi-am asumat, știi asta. Și când voi fi la bonfire-ul final, n-are rost să vorbească Teo, voi vorbi eu! Așa am simțit. Și cum e să te simți femeie! Ceea ce în ultimii patru ani nu am mai simțit”, i-a spus Ella Vișan Mariei Avram.

