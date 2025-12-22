„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!

Cu 1 punct din 9 posibile, în ultimele 3 partide, Rapid poate să termine anul pe locul 1 dacă Csikszereda lui Robert Ilyes nu pierde la Craiova în această seară. Discutăm cu voi despre tot ce s-a întâmplat la Rapid în acest sezon și despre campania de achiziții din aceasta iarnă. Se putea mai mult cu actualul lot? Ce părere aveți despre Costel Gâlcă? Vrem să aflam și răspunsul vostru la aceste întrebări!

