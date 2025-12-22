Acasă » Știri » Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 12:00
Mihaela Rădulescu și-a condus ieri, 21 decembrie 2025, mama pe ultimul drum. Vedeta trăiește una dintre cele mai negre perioade din viața ei, după ce viața a lovit-o pentru a doua oară în doare câteva luni. La doar cinci luni de la pierderea lui Felix Baumgartner, vedeta PRO TV și-a luat adio de la femeia care i-a dat viață. În clipele imposibil de descris prin care a trecut, ea a avut aproape familia și oamenii dragi, dar foștii ei parteneri nu au putut fi zăriți. Ștefan Bănică, fostul soț, și Dani Oțil, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu, nu i-au împărtășit durerea la înmormântare.

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa.

Imaginile durerii v-au fost prezentate ieri de CANCAN.RO. Chiar și în acest moment negru din viața ei, Mihaela Rădulescu a fost o prezență decentă și elegantă, ba chiar a avut un mesaj blând pentru jurnaliștii prezenți la înmormântare.

Mai multe detalii au ieșit la iveală din imaginile surprinse de CANCAN.RO, printre care și două absențe notabile: Dani Oțil și Ștefan Bănică, bărbați care au făcut parte din viața Mihaelei Rădulescu cândva.

Ambele relații cu cei doi bărbați cunoscuți din showbiz au fost mediatizate și în atenția publicului. Mihaela Rădulescu și Ștefan Bănică s-au iubit timp de 5 ani, iar divorțul lor a luat în surprindere pe toată lumea. După separarea de vedeta TV, artistul și-a găsit fericirea în brațele Andreei Marin. În ceea ce o privea pe diva noastră, la acea vreme aceasta a mai trecut printr-un divorț de Elan Schwartzenberg, după care i-a oferit o nouă șansă iubirii alături de Dani Oțil. Relația lor a fost intens discutată din cauza diferenței de vârstă.

Ei bine, niciunul dintre cei doi bărbați din showbizul românesc nu au fost prezenți pentru femeia pe care cândva au iubit-o. Cu toate astea, surse CANCAN.RO ne-au dezvăluit că amândoi și-au transmis condoleanțele prin mesaje destinate direct Mihaelei Rădulescu.

Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”

Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui

BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va 'tuna' niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea"
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
