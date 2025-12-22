Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe

Mihaela Rădulescu și-a condus ieri, 21 decembrie 2025, mama pe ultimul drum. Vedeta trăiește una dintre cele mai negre perioade din viața ei, după ce viața a lovit-o pentru a doua oară în doare câteva luni. La doar cinci luni de la pierderea lui Felix Baumgartner, vedeta PRO TV și-a luat adio de la femeia care i-a dat viață. În clipele imposibil de descris prin care a trecut, ea a avut aproape familia și oamenii dragi, dar foștii ei parteneri nu au putut fi zăriți. Ștefan Bănică, fostul soț, și Dani Oțil, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu, nu i-au împărtășit durerea la înmormântare.

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa.

Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu

Imaginile durerii v-au fost prezentate ieri de CANCAN.RO. Chiar și în acest moment negru din viața ei, Mihaela Rădulescu a fost o prezență decentă și elegantă, ba chiar a avut un mesaj blând pentru jurnaliștii prezenți la înmormântare.

Mai multe detalii au ieșit la iveală din imaginile surprinse de CANCAN.RO, printre care și două absențe notabile: Dani Oțil și Ștefan Bănică, bărbați care au făcut parte din viața Mihaelei Rădulescu cândva.

Ambele relații cu cei doi bărbați cunoscuți din showbiz au fost mediatizate și în atenția publicului. Mihaela Rădulescu și Ștefan Bănică s-au iubit timp de 5 ani, iar divorțul lor a luat în surprindere pe toată lumea. După separarea de vedeta TV, artistul și-a găsit fericirea în brațele Andreei Marin. În ceea ce o privea pe diva noastră, la acea vreme aceasta a mai trecut printr-un divorț de Elan Schwartzenberg, după care i-a oferit o nouă șansă iubirii alături de Dani Oțil. Relația lor a fost intens discutată din cauza diferenței de vârstă.

Ei bine, niciunul dintre cei doi bărbați din showbizul românesc nu au fost prezenți pentru femeia pe care cândva au iubit-o. Cu toate astea, surse CANCAN.RO ne-au dezvăluit că amândoi și-au transmis condoleanțele prin mesaje destinate direct Mihaelei Rădulescu.

