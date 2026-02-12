Călin Donca a dat cărțile pe față despre Cristian Boureanu: „De aceea, la vârsta de 53 de ani, este singur”

Călin Donca și Cristian Boureanu care au atras atenția în acest sezon Survivor, nu doar prin parcursul lor în competiție, ci și prin conflictele frecvente apărute între ei. Relația tensionată dintre cei doi a fost vizibilă pe parcursul emisiunii, iar după eliminare, omul de afaceri a decis să vorbească deschis despre neînțelegerile care au existat.

După eliminarea din competiția Survivor, Călin Donca a vorbit deschis despre experiența trăită în Republica Dominicană și despre relațiile tensionate pe care le-a avut cu unii dintre concurenți. Deși spune că cele cinci săptămâni petrecute în emisiune au fost speciale și că a legat prietenii frumoase cu oameni pe care îi apreciază, afaceristul recunoaște că nu cu toată lumea a reușit să se înțeleagă.

Ce a spus Călin Donca despre Cristian Boureanu

Cel mai mare conflict l-a avut cu Cristian Boureanu, între cei doi existând numeroase tensiuni, schimburi de replici dure și chiar momente apropiate de altercații fizice. Donca susține că neînțelegerile au apărut în principal din cauza diferențelor de mentalitate și a modului diferit în care privesc viața, familia și responsabilitățile personale.

Prin declarațiile sale, Călin Donca a explicat că fostul deputat nu ar înțelege acest tip de echilibru familial și că tocmai această diferență ar explica și situația personală a acestuia. Afaceristul a lăsat să se înțeleagă că valorile și alegerile din viață spun multe despre un om și valoarea sa.

„El în locul meu nu va fi niciodată, în primul rând. În al doilea rând, el ceea ce nu știe este că într-o familie deciziile se iau împreună. Eu am luat decizia de a merge acolo cu copiii și soția, toți la o masă. Le-am spus că merg și pentru că merg, mergem după aceea împreună două săptămâni undeva și toată lumea a fost bucuroasă. Lucru care pe Cristi probabil că l-ar fi șocat să facă. De aceea, la vârsta de 53 de ani, este singur, foarte singur. Eu zic că faptele vorbesc pentru fiecare”, a declarat Călin Donca.

CITEȘTE ȘI: Descalificat de la Survivor, Călin Donca îl face praf pe Gabi Tamaș. Ce a zis despre fostul lui coleg

Cum l-a cunoscut Călin Donca pe Dorian Popa, de fapt. Dezvăluiri neștiute la Dan Capatos Show