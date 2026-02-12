Acasă » Știri » Vedeta din România renunță la celebritate pentru Dumnezeu: „Televiziunea și serialele nu mai fac parte din drumul meu”

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 09:29
Actrița Diana Dumitrescu traversează o etapă de transformare profundă, marcată de o repoziționare clară față de lumea showbizului și de o orientare tot mai puternică spre viața spirituală. Cunoscută publicului pentru rolurile din televiziune și pentru prezența constantă în spațiul mediatic, vedeta a ales să se îndepărteze treptat de proiectele artistice și de expunerea publică, într-un proces pe care îl consideră esențial pentru evoluția sa personală.

Schimbarea nu este una bruscă, ci rezultatul unei perioade de reflecție și reconfigurare a priorităților. În ultimii ani, actrița a vorbit deschis despre apropierea de credință și despre modul în care această dimensiune a ajuns să ocupe un loc central în viața ei. Transformarea spirituală a fost însoțită de decizii concrete care au vizat atât planul profesional, cât și stilul de viață. Printre acestea se numără refuzul unor colaborări, reducerea aparițiilor publice și distanțarea de anumite contexte sociale asociate carierei din televiziune.

Diana Dumitrescu se retrage din televiziune?

Un moment important în parcursul său a fost schimbarea confesiunii religioase, petrecută în urmă cu aproximativ doi ani, când a ales să urmeze credința penticostală. Procesul a fost descris ca fiind gradual, bazat pe căutări interioare și pe dorința de a trăi credința într-un mod mai profund și mai personal. Această alegere a influențat nu doar convingerile sale, ci și direcția în care a decis să-și construiască viitorul.

„Nu mai iau nicio decizie fără să mă rog, fără să primesc un semn, dar mi se așază ce am de făcut și ce nu. Sunt contracte pe care le refuz, sunt oameni cu care nu mai lucrez, sunt oameni cu care nu mai vorbesc, pentru că schimbarea cere sacrificiu.

Eu mi-am dat viața mea Domnnului și îl las să o modeleze așa cum consideră el. Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că nu L-am cunoscut mai devreme, dar eu cred că EL m-a chemat atunci când a considerat că sunt pregătită să renunț la mine, la tot.”, a spus Diana Dumitrescu în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.

Retragerea din mediul artistic nu este prezentată ca o pauză temporară, ci ca o desprindere conștientă de un mod de viață care nu mai corespunde valorilor sale actuale. Actrița a subliniat că procesul implică renunțări semnificative și decizii dificile, însă le consideră necesare pentru echilibrul personal. Schimbările au vizat inclusiv relațiile profesionale și sociale, într-un efort de a-și alinia mediul de viață la noile convingeri.

„Inclusiv cu ieșitul meu din această lume a fost una din realizările cele mai dureroase că mi-am dat seama că mă opresc din drumul meu alături de Dumnezeu, pentru că am această teamă de a ieși cu totul din lumea asta. În momentul când am realizat ce mă ține înapoi mi-am dat seama că trebuie să las aceste trăiri și emoții, pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Televiziunea, serialele, nu mai fac parte din drumul meu.

Visul meu e să mă mut la țară. Îmi doresc o casă la țară. Vreau o viață liniștită, pentru că nu mă mai regăsesc în ceea ce se întâmplă. Mai am momente când zic că mi-ar plăcea să joc, să prezint și apoi zic că nu. Sunt în proces de schimbare.”, a spus actrița.

