Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: „N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă”

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 10:09
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia/foto: social media

Tragedia unui căpitan român care și-a pierdut viața într-un port turcesc continuă să ridice semne de întrebare la șase luni de la incident. Emil Seftiuc, căpitan de punte cu o experiență de 37 de ani în navigație, debarcase în portul Iskenderun, Turcia, urmând să revină în România pentru a participa la nunta fiicei sale. În bagajul său se afla și un cadou substanțial pentru eveniment: 10.000 de dolari, bani care au dispărut misterios.

Călătoria și planurile bărbatului s-au schimbat brusc în ziua de 7 septembrie 2025. După ce a debarcat, acesta trebuia să fie preluat de un agent de navă pentru a fi transportat la hotel și, ulterior, să se întoarcă în țară. Portul Iskenderun, cunoscut pentru instabilitatea sa geopolitică și incidentele frecvente legate de contrabandă și furturi, reprezenta un mediu cu risc ridicat pentru orice călător.

Evenimentele au luat o turnură inexplicabilă după ce contactul cu căpitanul a fost pierdut. În scurt timp, familia a aflat că Emil se afla într-un spital din Iskenderun, însă circumstanțele care au dus la internarea sa au rămas neclare. Informațiile primite ulterior de la colegii săi au fost contradictorii, indicând fie o cădere accidentală, fie o stare de rău anterioară sau, în unele relatări, un consum de alcool, situație contrazisă de istoricul său medical și de mărturiile celor care l-au cunoscut.

”În data de 7.09.2025, soțul meu se afla la bordul navei, având calitatea de căpitan punte și angajat al societății NSB Group Germania. Și urma să se debarce în portul Iskenderun din Turcia pentru a se întoarce acasă.

Ulterior am aflat că este un port cu risc crescut prin combinația geopolitică, contrabandă. Majoritatea incidentelor sunt pe dispariții de documente, furturi oportuniste. La ora 14:01, din acea zi de 7 septembrie, am vorbit cu soțul meu prin WhatsApp și mi-a spus că așteaptă agentul de navă pentru a-l duce la hotel și a menționat că mă va suna când ajunge acolo, așa cum obișnuia să facă întotdeauna.

În conversație, soțul meu mi-a spus că va pleca spre hotel împreună cu un coleg român. Pentru prima oară cu acest coleg român. Și în urma conversației avute cu soțul, știam că avea asupra lui suma de 10.000 de dolari, bani pe care îi ținea în tocul unor ochelari și pe care urma să-i dea cadou fiicei noastre la nuntă, urma să fie socru mic, în data de 20.09.

Faptul că seara, în seara de 7 septembrie, nu am mai primit niciun apel de la soțul meu, mi s-a părut ciudat și m-am gândit că e vreo problemă cu internetul în acea zonă, pentru că, ca o paranteză așa, acel oraș și acea zonă a fost zguduită în 2023 de un cutremur foarte mare“, a transmis soția navigatorului.

În momentul în care văduva căpitanului a ajuns la hotelul unde acesta ar fi trebuit să fie cazat, bagajele au fost găsite la recepție, dar lipsind mai multe obiecte personale, inclusiv suma de 10.000 de dolari, telefonul mobil și pașaportul. La spital, personalul medical a confirmat că bunurile au fost predate unui coleg, dar nu a fost clar de ce sau în ce circumstanțe. În plus, nu există indicii privind consumul de alcool, iar documentele medicale nu menționează acest aspect.

Transportul corpului către România a fost, de asemenea, unul neobișnuit. Deși familia a fost informată că procedura va dura aproximativ o lună, trupul căpitanului a ajuns în țară în doar cinci zile, într-o cutie de lemn, ceea ce a șocat personalul morgii și a adâncit suspiciunile privind modul în care au fost gestionate evenimentele post-mortem.

