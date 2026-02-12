Acasă » Știri » Ar putea apărea o materie nouă în școli. Proiectul de lege a fost depus deja

De: Simona Tudorache 12/02/2026 | 11:15
Elevii ar putea învăța la școală cum să se protejeze de pericolele din mediul online. Ionuț Stroe, deputat PNL, a inițiat un proiect care vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar. El propune introducerea unei discipline obligatorii, „Educație media și digitală”, destinată elevilor de gimnaziu și liceu.

Astfel, copiii vor descoperi mai multe despre fenomenul online și vor putea să evite acele amenințări reale din spațiul virtual. Adolescenții nu înțeleg întotdeauna riscurile la care se expun pe internet, deoarece nu au experiența necesară pentru a recunoaște intențiile ascunse ale anumitor persoane.

Copiii pot ajunge să fie manipulați ușor de adulți, care își creează identități false și stabilesc o relație aparent prietenoasă cu ei, câștigându-le încrederea treptat, pentru ca ulterior să le solicite informații personale, fotografii sau întâlniri, situații care pot conduce la abuz, șantaj sau exploatare.

„În societatea românească există consistente dezbateri asupra protecţiei copiilor în mediul online. Şi toate aceste dezbateri, din punctul nostru de vedere, sau soluţii cu care se vine au un numitor comun – educaţia. Indiferent că ne dorim limitarea vârstei privind accesul la anumite platforme din partea copiilor, indiferent că există anumite condiţii privind controlul parental, cu toţii trebuie să fim de acord că, înainte de a avea aceste măsuri, trebuie să ne ocupăm de educarea copiilor noştri, pentru că pe lângă educaţia pe care le-o oferim acasă în cei şapte ani, care priveşte anumite valori şi repere, anumite norme de conduită şi de trăit într-o societate în mod responsabil, copiii zilelor noastre trăiesc şi într-o a doua lume, cea digitalizată, cea online, în care în mod evident trebuie să îi ajutăm să înţeleagă, să verifice şi bineînţeles să aibă o conduită responsabilă”, a precizat deputatul PNL Ionuț Stroe.

Profesorii vor trebui să urmeze anumite cursuri

Deputatul a menționat că finanțarea cursurilor, care vor fi necesare pentru formarea cadrelor didactice astfel încât acestea să poată preda disciplina respectivă, vor fi asigurate din bugetul de stat.

„În mod evident, bugetul statului. Şi, când ne gândim la educaţie, trebuie să o privim ca pe o obligaţie a statului român”, a mai spus el.

×