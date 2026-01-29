Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV

Andra și Cătălin Măruță nu se economisesc atunci când vine vorba de educația copiilor. Atât Eva, cât și David învață la la o școală privată, Cambridge School of Bucharest. Eva este în clasa a IV-a (Year 5 – în sistemul britanic pe care îl urmează), unde taxa anuală de școlarizare este de aproximativ 15.800 de euro.

Fetița beneficiază și de o reducere de 5%, pentru că fratele ei, David, învață la aceeași unitate de învățământ. Pe lângă asta, mai există anumite costuri suplimentare, cum sunt uniformele școlare, cateringul (masa de prânz) și excursiile/activitățile extracurriculare speciale. În total, pentru ambii copii, familia Măruță plăteste anual peste 35.000 euro. Chiar dacă are și alte contracte din care primește bani, despărțirea de PRO TV îi va aduce lui Cătălin Măruță un gol în buget.

Ce vrea să facă Andra atunci când David și Eva vor pleca la studii în străinătate

Andra și Cătălin Măruță se gândesc deja la momentul în care David și Eva vor ajunge să își finalizeze studiile peste hotare. Artista a mărturisit că plănuiește să se mute alături de ei în orice colț de lume, asta deoarece nu își imaginează că va veni o zi când o să le ducă dorul.

„O să renunț foarte greu la ei. Dacă David vrea să meargă la facultate la Londra, eu mă mut la două străzi de ei”, a declarat Andra la o emisiune.

Ce își doresc Andra și Cătălin Măruță de la copii pe viitor

Andra și Cătălin Măruță încearcă să se insufle copiilor niște principii sănătoase de viață. Solista nu poate uita sfaturile cu care a plecat de acasă, de la părinți, și iubirea primită, care au făcut-o să fie un om mai bun, iar asta își dorește și pentru Eva și David. Să fie niște persoane onorabile, pe care ceilalți să se poată baza.

„Ei mi-au oferit foarte multă iubire, dar și numeroase sfaturi părintești. De la ei am preluat punctualitatea, mi-au zis să fiu mereu la timp într-un loc atunci când mi se cere. Mi-au spus să fiu parolistă, atunci când promit ceva, să fiu acolo și să duc la capăt ce am zis. Mi-au explicat să fiu bună, să nu mă uit la lucrurile rele. Eu sunt Fecioară, am chestia de a vedea tot. Observ defectele, văd numeroase lucruri, dar lucrez cu mine ca să văd doar părțile bune. Asta cred că mă va face un om din ce în ce mai bun! Asta îmi doresc. Trebuie să ne gândim mereu la ce ne dorim și să nu ne mulțumim doar cu ce avem. Adică am ajuns cântăreață, am publicul meu…nu. Eu vreau să fiu mereu o variantă mai bună a mea. Acesta este sfatul pe care îl ofer copiilor mei. Să fie buni, să fie sinceri. Pe restul le prind din mers. E greu ca părinte, nu știi ce să le spui copiilor. Îi înveți să fie buni. Nu știu dacă neapărat contează să le dai sfaturi. Ei țin minte ce le spui, dar zic: Bine, mi-ai explicat tu!’. Ceea ce faci tu influențează foarte mult. Comportamentul tău influențează copilul”, spunea Andra într-un interviu.

