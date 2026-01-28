Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri

După 18 ani petrecuți în fața telespectatorilor, Cătălin Măruță traversează una dintre cele mai sensibile perioade din cariera sa. Odată cu dispariția emisiunii care i-a purtat semnătura timp de aproape două decenii din grila PRO TV, prezentatorul se află în centrul atenției publice, iar speculațiile legate de viitorul său profesional nu au întârziat să apară. Într-o discuție sinceră și emoționantă cu fiica sa, Eva Măruță, el a vorbit deschis despre planurile sale de viitor.

Cătălin Măruță a rememorat începuturile sale în televiziune, subliniind faptul că drumul până la PRO TV nu a fost unul direct, ci presărat cu etape importante care i-au definit cariera. A debutat într-un post de televiziune local, apoi a ajuns la Televiziunea Română, unde a lucrat o perioadă îndelungată, după care a trecut pentru scurt timp la Realitatea TV.

Chiar și așa, visul său a fost mereu să ajungă la PRO TV. Măruță a mărturisit că, la un moment dat, și-a spus că și o singură zi petrecută ca prezentator la acest post ar fi fost suficientă pentru a simți că și-a îndeplinit visul profesional.

„Unele lucruri sunt în felul următor: Eu am început la Televiziunea Română, de fapt, nu, am început la un post de televiziune oarecum local, apoi m-am dus la Televiziunea Română, după care am mers la Realitatea Tv. dar visul meu a fost să fiu la PRO TV. Chiar dacă am lucrat atâția ani la Televiziunea Română, am rămas prieten cu mulți oameni de acolo, am trecut o scurtă perioadă la Realitatea. Visul meu a fost să fiu la PRO TV și, la un moment dat, am zis că și o singură zi dacă prezint la PRO TV, eu mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va merge emisiunea, o să mă întorc să fac avocatura, eu am terminat Facultatea de Drept. Am zis că facă nu merge cu televiziunea, mă întorc în avocatură. Dar a funcționat și a mers 18 ani, zi de zi. 18 ani frumoși, cu oameni minunați”, a povestit Cătălin Măruță în discuția cu fiica sa, Eva.

Ce legătură este între Cătălin Măruță și Mona Segall

Un rol esențial în împlinirea acestui vis l-a avut Mona Segall, cunoscuta producătoare de emisiuni, cea care l-a adus la PRO TV. Chiar dacă în prezent aceasta colaborează cu Antena 1, legătura dintre cei doi a rămas una solidă și sunt prieteni. Fostul prezentator a subliniat că a prețuit mereu oamenii alături de care a lucrat și că păstrează relații apropiate atât cu foștii colegi de la Televiziunea Română, cât și cu cei de la PRO TV, chiar dacă emisiunea sa s-a încheiat.

„Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall. Mona este un om care m-a dus la PRO TV și eu, întotdeauna, am fost recunoscător oamenilor cu care am lucrat. La teleeviziunea Română am mulți prieteni cu care încă vorbesc și țin legătura. La PRO TV chiar dacă emisiunea s-a oprit, eu rămân prieten cu oamenii ăștia. Mona este persoana care m-a dus la PRO TV și e o persoană cu care păstrez legătura, cu care vorbesc. Ideea e în felul următor, cred că trebuie să treacă puțin timp”, a mai spus Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a fost rezervat în a oferi un răspuns clar legat de următorul său pas profesional. A recunoscut că își dorește în continuare să facă televiziune, pentru că este un domeniu în care se simte bine și care îl împlinește, însă nu știe dacă acest lucru se va întâmpla la PRO TV sau la un alt post.

Eu mai vreau să fac televiziune, că va fi o altă televiziune, că va fi la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide, nu știu să răspund 100%. Nu pot să zic ceva și peste o perioadă timpul să se schimbe și să fie altceva. Eu o să mai vreau să fac televiziune, îmi place, mă simt bine și probabil voi mai face, dar nu știu dacă la PRO TV, nu știu dacă la alt post de televiziune. Lucrurile astea vor fi mai târziu, mai incolo, să se mai liniștească lucrurile. Să mai vin să te iau de la școală, să mergem într-o vacanță, să avem timp unii de alții. Este o decizie pe care mi -ar plăcea să o iau cu familia. Niciodată nu o să iau deciziilede capul meu, deciziile se iau de comun acord cu toată familia”, a adăugat fostul prezentator.

