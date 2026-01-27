Acasă » Știri » Eva l-a întrebat pe Cătălin Măruță de ce a plecat de la PRO TV și el i-a recunoscut adevărul: „Exact cum îți spuneam”

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 21:21
Pentru prima dată de când este gazda propriului podcast, Cătălin Măruță a acceptat să preia rolul de invitat. A fost intervievat de fiica lui, Eva Măruță, interviu în care moderatorul a recunoscut de ce a plecat de la Pro TV. 

Cătălin Măruță se pregătește de un nou capitol în viața lui. După ce a făcut parte din echipa Pro TV timp de 18 ani, emisiunea ”La Măruță”, cel mai longeviv format, va fi scos din grila de programe. Așa cum era de așteptat, întrebarea de pe buzele tuturor a fost: ”De ce a plecat Măruță de la Pro TV?”. Ei bine, misterul a fost elucidat.

De ce a plecat Cătălin Măruță de la Pro TV, de fapt?

Recent, Cătălin Măruță a acceptat provocarea de a fi invitatul fiicei sale în podcastul „Acasă la Măruță”. Din postura de intervievat, moderatorul TV a prins curaj și a vorbit deschis despre plecarea de la Pro TV.

„Podcastul ăsta s-a născut dintr-un cadou, de ziua mea. Și a ieșit o conversație așa cum e viața noastră: simplă, sinceră, plină de întrebări puse cu inima. Am vorbit despre schimbări, despre ce înseamnă să fii bine chiar și atunci când lucrurile se așează altfel, despre încredere, curaj și despre cât de mult simt copiii.

Nu e un podcast despre carieră. E un podcast despre noi. Despre tată și fiică. Despre cum ne ascultăm, cum ne explicăm și cum mergem mai departe, împreună. Un podcast cald. Adevărat. Fără grabă”, a anunțat Cătălin Măruță.

Eva și Cătălin Măruță /sursă foto: captură video

Printre alte subiecte interesante, Eva Măruță și-a luat tatăl la întrebări, la propriu și a fost curioasă să afle motivul pentru care tatăl ei nu mai este la Pro TV. Ca de la tată la fiică, mezina familiei i-a recunoscut părintelui că a fost tristă când a aflat de plecare, la fel ca Mica, mama lui Măruță.

EVA MĂRUȚĂ: „Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine. De ce nu mai ești la Pro TV?”.

CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: „Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum”.

EVA MĂRUȚĂ: M-am simțit un pic supărată când am aflat. M-am gândit că și tu ești supărat. Mica (n.r mama lui Măruță) a fost foarte, foarte dezamăgită, Și mai ales că nu o vedeam pe ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea.

Boșii de la Pro TV, “manevră” de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior

Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!”

