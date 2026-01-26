Boșii de la Pro TV, “manevră” de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior

Finalul emisiunii „La Măruță” a zguduit din temelii echipa care, ani la rând, a ținut unul dintre cele mai longevive formate din televiziune din România. După valul de concedieri anunțat recent, lucrurile păreau clare: drumuri separate și un capitol închis definitiv. Realitatea din culise este însă alta!

Surse CANCAN.RO susțin că, în ultimele zile, unor angajați din echipa lui Cătălin Măruță li s-a propus să susțină concursuri pentru un loc în trust, mai puțin Alinei Tolontan, producătoarea show-ului, pentru care s-a găsit un alt proiect.

Inițial, această variantă nu a fost luată în calcul de către conducere, iar mulți dintre oamenii din echipă și-au anunțat în social media, cu regret și dezamăgire, plecarea din emisiune. Ulterior însă, se pare că boșii din Pro TV s-au lăsat înduplecați de valul de reacții stârnit de anunțul-bombă și au încercat să reintegreze o parte dintre angajați.

Deși ofertele există, ele nu sunt deloc tentante. Banii nu mai sunt cei de altădată! Potrivit acelorași surse, propunerile financiare sunt mult mai mici decât salariile încasate până acum în echipa „La Măruță”.

În culise se vorbește despre reduceri consistente de bugete în trust și despre o strategie clară de optimizare a costurilor, care îi pune pe angajați într-o situație delicată. Mai mulți oameni au preferat să refuze ofertele și să își caute alte proiecte, în afara trustului.

„Ni s-a spus clar că bugetele nu mai sunt aceleași. Practic, ni se cerea să facem aceeași muncă, pe bani mult mai puțini. Pentru unii dintre noi, asta nu a fost o opțiune”, a declarat, sub protecția anonimatului, un membru al echipei.

Cătălin Măruță a fost deja ofertat pentru un nou post TV

Cătălin Măruță a transmis primul mesaj după anunțul plecării din Pro TV, televiziunea care l-a consacrat timp de 18 ani. Prezentatorul susține că deja a primit oferte de muncă, semn că închiderea emisiunii nu echivalează cu o retragere, ci cu începutul unei noi etape.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune. E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. , începe mesajul prezentatorul.

În același timp, Cătălin Măruță a recunoscut că, de-a lungul timpului, a mai luat în calcul și varianta de a se retrage din televiziune. În 2015, prezentatorul declara public, într-un interviu, că intenționează să se pensioneze la 40 de ani, afirmație pe care a readus-o acum în discuție.

El a ținut însă să precizeze că nu este vorba despre nimic dramatic în despărțirea de Pro TV, subliniind că ideea unei retrageri din televiziune îl preocupă de mulți ani și nu reprezintă o decizie luată pe fondul unui context recent.