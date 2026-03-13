Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 16:31
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală

În anul 2026 au intrat în vigoare reguli mai stricte pentru persoanele care locuiesc în apartamente, în special în ceea ce privește respectarea liniștii în blocuri. Autoritățile au decis să înăsprească sancțiunile pentru cei care produc zgomote excesive și deranjează vecinii, iar noile prevederi prevăd amenzi mult mai mari decât în anii anteriori.

Una dintre principalele schimbări vizează petrecerile organizate în apartamente și folosirea muzicii la volum ridicat, în special în intervalele considerate de odihnă. Dacă în trecut sancțiunile erau mai reduse, în prezent amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei pentru tulburarea liniștii locatarilor. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de reguli prin care autoritățile încearcă să reducă numărul conflictelor dintre vecini și să mențină un climat de conviețuire mai liniștit în imobilele de locuințe colective.

Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc

Tot mai multe sesizări legate de zgomotul excesiv au fost înregistrate în ultimii ani în marile orașe, în special în cartierele dens populate, unde blocurile sunt apropiate unele de altele, iar pereții apartamentelor nu oferă întotdeauna o izolare fonică eficientă. În astfel de situații, petrecerile prelungite sau muzica dată la volum ridicat pot deveni rapid o problemă pentru ceilalți locatari.

Noile reglementări prevăd că organizarea de petreceri sau producerea de zgomote puternice, în special pe timpul nopții, poate duce la sancțiuni considerabile. Poliția sau jandarmeria pot interveni atunci când există reclamații din partea vecinilor, iar în funcție de gravitatea situației și de frecvența incidentelor, sancțiunile pot crește semnificativ.

Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc

Un element important introdus în acest an este modificarea intervalului în care o faptă repetată este considerată abatere gravă. Dacă până acum se aplica regula de 24 de ore pentru repetarea unei contravenții, noile prevederi extind perioada la 72 de ore. Astfel, dacă o persoană este sancționată pentru tulburarea liniștii și repetă același comportament în următoarele trei zile, sancțiunile pot deveni mult mai severe.

În astfel de cazuri, amenda poate fi dublată, iar în anumite situații autoritățile pot decide aplicarea unor măsuri alternative, precum munca în folosul comunității. Aceasta poate varia între 50 și 100 de ore și se aplică în special atunci când persoana sancționată nu achită amenda sau continuă să ignore regulile de conviețuire în bloc.

