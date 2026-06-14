Simona Halep, copleșită de emoții la petrecerea de retragere. Cine este bărbatul care i-a fost alături până la final

Sâmbătă, 13 iunie, Simona Halep (34 de ani) s-a retras oficial din tenis pe acordurile melodiei „My Way”, interpretată de Loredana Groza. Petrecerea de după meciul demonstrativ de la BT Arena din Cluj Napoca s-a lăsat cu lacrimi, emoții și aplauze la scenă deschisă. Daren Cahill, fostul antrenor al româncei, nu s-a dezlipit de campionă.

Momentul de retragere din tenis al Simonei Halep a fost marcat în cadrul unui eveniment grandios la BT Arena din Cluj-Napoca, unde mii de fani au aplaudat-o la scenă deschisă. Înainte de a pune racheta de tenis în cui, fostul nr.1 WTA a jucat ultimul meci demonstrativ din cariera sa, eveniment cu o încărcătură emoțională aparte și invitați speciali din întreaga lume. De la nume uriașe din sport precum Nadia Comăneci, Gică Hagi, Ilie Năstase, Andrei Pavel, Gael Monfils, Elina Svitolina, până la oamenii care i-au ghidat pașii în caerieră.

Ultimul meci din cariera sportivă a Simonei Halep a fost unul demonstrativ. Românca a împărțit terenul și s-a duelat cu sportivi precum Gael Monfils, Elina Svitolina și Andrei Pavel. Unul dintre momentele fabuloase ale serii a fost când tatăl Simonei, Stere Halep, a intrat pe teren și a jucat la dublu cu fiica sa. Schimbul de mingi dintre tată și fiică a transformat arena într-un spațiu al mândriei și recunoștinței. Stere Halep a lăsat emoțiile de-o parte, a luat raheta de tenis în mână și a demonstrat încă o dată, alături de campionă, că pasiunea fiicei sale nu ar fi avut niciun rezultat fără sprijinul necondiționat al familiei.

Simona Halep: „A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos”

Evenimentul de retragere al Simonei Halep a culiminat cu o petrecere grandioasă, care s-a lăsat cu lacrimi de nostalgie și recunoștință. Marea surpriză a nopții a fost prezența Loredanei Groza, artista de suflet a Simonei, pe care campioana a invitat-o personal pentru a întreține atmosfera atât în gala de retragere, cât și la petrecerea de după.

Simona Halep a afișat un look demn de covorul roșu de la Hollywood, îmbrăcată într-o rochie fluidă din satin crem, lungă până în pământ, într-o ipostază pe cât de prețioasă și feminină, pe atât de simplă și naturală. De la eveniment nu a lipsit Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenis, alături de care Simona Halep a avut cele mai mari rezultate, formând o echipă de suflet și în afara terenului de tenis.

Loredana Groza, artista ei preferată, pe care a vrut-o neapărat alături în cea mai importantă zi din viața sa de sportivă, a întreținut show-ul cu momente unice. Cel mai impresionant moment a fost când diva absolută a făcut o reverență în fața Simonei și a antrenorului Darren Cahill, pe acordurile melodiei lui Frank Sinatra, „My Way”.

Simona Halep: „A venit momentul să-mi iau rămas bun”

Simona Halep, fostul lider mondial, s-a retras oficial din tenis în cadrul unui spectacol grandios. Ultimul meci de tenis din cariera fostului lider WTA a fost găzduit de BT Arena din Cluj Napoca, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Sports Festival.

În discursul de adio, sportiva s-a declarat un om complet și împlinit. Românca este prima sportivă din care a devenit lider al clasamentului WTA și singura care a câștigat două titluri de Grand Slam la simplu.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Știu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut! Sunt un om împlinit. Vă mulțumesc din suflet că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu. Mulțumesc familiei care mi-a fost tot timpul alături. Este foarte special pentru că aici este toată viața mea. Aceste trofee, acești oameni care m-au susținut tot timpul, chiar și atunci când am avut momente grele, au fost alături de mine și mi-au dat o energie bună. A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos. Așa că nu regret nimic și vreau doar să mulțumesc vieții și universului pentru tot ceea ce am primit ”, a mărturisit Simona Halep cu ochii în lacrimi.

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