Singura poză postată de Simona Halep din vacanța cu „Regele mezelurilor”. Ce a spus despre escapada din Mykonos

Simona Halep trăiește cea mai relaxată perioadă din ultimii 20 de ani, iar asta se vede cu ochiul liber. Departe de presiunea turneelor și de ritmul infernal al circuitului WTA, fosta campioană mondială își permite, în sfârșit, luxul suprem: timp.

Timp pentru ea, timp pentru vacanțe, timp pentru omul care îi este tot mai aproape, Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor”. Iar escapada lor în Mykonos nu a trecut deloc neobservată. (VEZI AICI DETALII)

Singura poză postată de Simona Halep din vacanța cu „Regele mezelurilor”

Simona și Dorin au fost surprinși în ipostaze care spun mai mult decât orice declarație oficială. Cei doi s-au asortat milimetric, de parcă ar fi ieșit dintr-o ședință foto pregătită în detaliu. Simona în maiou alb și jeanși scurți, Dorin în cămașă albă și bermude într-o nuanță aproape identică. La încălțăminte, aceeași poveste: tonuri camel, perfect coordonate. Iar accesoriile sunt purtate pe aceeași mână, el cu un Richard Mille Bunna Watson de aproape 300.000 de euro, ea cu o brățară discretă. Coincidență? Greu de crezut.

Comportamentul lui Dorin Mateiu completează tabloul. Milionarul s-a transformat într-un fotograf personal pentru Simona, căutând unghiurile perfecte, surprinzând-o pe un pod cu marea în spate și având grijă ca fiecare cadru să fie impecabil. Imaginile au fost realizate la plaja restaurantului Spilia, locul preferat al milionarilor care ajung în Mykonos. Asta nu e doar atenție, e devotament în toată regula.

Ce a spus despre escapada din Mykonos

Dorin Mateiu, unul dintre cei mai influenți oameni din industria alimentară, are o avere estimată la aproximativ 70 de milioane de euro. Diferența de vârstă dintre el și Simona nu pare să fie un obstacol. Sportiva a preferat mereu parteneri maturi, iar relația lor se conturează discret, dar solid. După divorțul rapid de Toni Iuruc, Simona pare să fi găsit liniștea în brațele milionarului. Faptul că își petrec mare parte din timp în Dubai, călătoresc împreună și apar tot mai des în ipostaze apropiate spune deja suficient.

Iar acum ajungem la detaliul care a aprins toate discuțiile. Simona Halep, care nu obișnuiește să posteze prea mult din viața personală, a ales să publice o singură fotografie din vacanța din Mykonos.

O singură poză și un mesaj scurt, dar cu subînțeles:

„A weekend to remember”.

Atât. Fără alte cadre, fără alte indicii, fără alte explicații. Și aici apare întrebarea pe care toată lumea o evită, dar pe care toți o gândesc: dacă aceea a fost singura poză pe care Simona a vrut s-o arate, cum or fi arătat celelalte? De ce nu le-a postat? Ce păstrează doar pentru ea și pentru „Regele mezelurilor”? Răspunsul nu-l știe nimeni. Insă tăcerea poate spune, uneori, mai mult decât orice declarație.

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