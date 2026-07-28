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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis Drăguș

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 14:38
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis Drăguș
Exclusiv FCSB
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ultimele 7 zile au fost cu bune și cu rele la FCSB. Roș-albaștrii s-au făcut de râs în Conference League cu Auda, scor 2-3, și au câștigat în campionat cu Csikszereda, 2-0.

Marius Baciu a riscat și a început cu 4 jucători sub 20 de ani meciul de la Csikszereda. Totodată, în partida de la Miercurea Ciuc a marcat și Dennis Politic, care la finalul meciului a fost criticat, din nou, de Gigi Becali.

Săptămâna a fost una încărcată în cadrul echipei, dar și în afara acesteia. Pe partea juridică, Gigi Becali l-a angajat pe avocatul Adrian Căvescu să meargă la CEDO în cazul procesului pentru palmaresul Stelei.

Vom aborda la EXCLUSIV FCSB și subiectul Denis Drăguș, fotbalist dorit cu insistență de Gigi Becali. Tocmai s-a aflat un detaliu incredibil despre fotbalistul român pe care urmează să-l prezentăm astăzi, de la ora 16:45.

Așadar, ne vedem la emisiunea EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45, alături de Robert Panduru și întrebările prietenilor noștri din chat.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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