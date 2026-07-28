Minodora, filmată pe ascuns la plajă și ironizată: „Nu mai calc pe litoralul românesc”

Minodora a luat o decizie radicală în ceea ce privește vacanțele la mare în România. Artista a mărturisit că nu își mai dorește să ajungă pe litoralul românesc, după ce o experiență neplăcută i-a schimbat complet perspectiva. Deși în ultimii ani a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă și a reușit să slăbească zeci de kilograme, cântăreața spune că reacțiile primite din partea unor oameni au făcut-o să evite complet astfel de apariții în public.

De-a lungul timpului, Minodora a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus și despre eforturile depuse pentru a ajunge la silueta pe care o are astăzi. Schimbarea sa a fost remarcată de fani, iar artista s-a declarat în repetate rânduri mult mai încrezătoare în propria imagine. Cu toate acestea, experiențele trăite în spațiul public au făcut-o să fie mult mai rezervată atunci când vine vorba despre momentele petrecute pe plajă.

Minodora nu mai merge la plajă în România

Potrivit artistei, un episod petrecut în timpul unei vacanțe pe litoralul românesc a determinat-o să ia hotărârea de a nu mai reveni niciodată în astfel de locuri. În timp ce se relaxa pe plajă, aceasta ar fi fost filmată fără acordul ei, iar imaginile au ajuns ulterior să fie comentate și ironizate în mediul online. Aspectul său fizic a devenit subiect de glume și remarci răutăcioase, iar situația a afectat-o mai mult decât și-ar fi imaginat.

Din acel moment, Minodora a preferat să evite orice context în care ar putea fi surprinsă în costum de baie. Teama că ar putea deveni din nou ținta comentariilor răutăcioase a făcut-o să renunțe la plajele din România și să fie mult mai atentă la expunerea în spațiul public.

„Nu mă duc la plajă, că nu vreau să mă vadă lumea în costum de baie, pentru că filmează lumea și zice: „Uite, ce celulită are Minodora”, că am mai pățit-o. Am jurat că nu mai merg la plajă pe litoralul românesc. M-au filmat cu f* în sus, la propriu, după care în picioare, în costumul de baie”, a spus Minodora.

Deși și-a schimbat stilul de viață și a reușit să obțină rezultatele dorite în ceea ce privește greutatea, artista consideră că presiunea pusă pe imaginea publică rămâne foarte mare. Persoanele cunoscute sunt adesea fotografiate sau filmate fără acord, iar imaginile sunt analizate în cele mai mici detalii, indiferent de context.

Pe lângă transformarea fizică prin care a trecut, Minodora a recunoscut și faptul că a apelat la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul. Artista a efectuat deja o intervenție la nivelul gâtului și spune că are în plan și alte proceduri, fiind preocupată de semnele lăsate de trecerea timpului.

LA CE INTERVENȚIE ESTETICĂ A APELAT MINODORA, DUPĂ CE A SLĂBIT 40 DE KILOGRAME: ”O SĂ FIU FRUMOASĂ!”