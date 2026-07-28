Acasă » Știri » Minodora, filmată pe ascuns la plajă și ironizată: „Nu mai calc pe litoralul românesc”

Minodora, filmată pe ascuns la plajă și ironizată: „Nu mai calc pe litoralul românesc”

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 14:29
Minodora, filmată pe ascuns la plajă și ironizată: „Nu mai calc pe litoralul românesc”
Minodora/ Sursa foto: Captură TV
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Minodora a luat o decizie radicală în ceea ce privește vacanțele la mare în România. Artista a mărturisit că nu își mai dorește să ajungă pe litoralul românesc, după ce o experiență neplăcută i-a schimbat complet perspectiva. Deși în ultimii ani a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă și a reușit să slăbească zeci de kilograme, cântăreața spune că reacțiile primite din partea unor oameni au făcut-o să evite complet astfel de apariții în public.

De-a lungul timpului, Minodora a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus și despre eforturile depuse pentru a ajunge la silueta pe care o are astăzi. Schimbarea sa a fost remarcată de fani, iar artista s-a declarat în repetate rânduri mult mai încrezătoare în propria imagine. Cu toate acestea, experiențele trăite în spațiul public au făcut-o să fie mult mai rezervată atunci când vine vorba despre momentele petrecute pe plajă.

Minodora nu mai merge la plajă în România

Potrivit artistei, un episod petrecut în timpul unei vacanțe pe litoralul românesc a determinat-o să ia hotărârea de a nu mai reveni niciodată în astfel de locuri. În timp ce se relaxa pe plajă, aceasta ar fi fost filmată fără acordul ei, iar imaginile au ajuns ulterior să fie comentate și ironizate în mediul online. Aspectul său fizic a devenit subiect de glume și remarci răutăcioase, iar situația a afectat-o mai mult decât și-ar fi imaginat.

Din acel moment, Minodora a preferat să evite orice context în care ar putea fi surprinsă în costum de baie. Teama că ar putea deveni din nou ținta comentariilor răutăcioase a făcut-o să renunțe la plajele din România și să fie mult mai atentă la expunerea în spațiul public.

„Nu mă duc la plajă, că nu vreau să mă vadă lumea în costum de baie, pentru că filmează lumea și zice: „Uite, ce celulită are Minodora”, că am mai pățit-o. Am jurat că nu mai merg la plajă pe litoralul românesc. M-au filmat cu f* în sus, la propriu, după care în picioare, în costumul de baie”, a spus Minodora.

Deși și-a schimbat stilul de viață și a reușit să obțină rezultatele dorite în ceea ce privește greutatea, artista consideră că presiunea pusă pe imaginea publică rămâne foarte mare. Persoanele cunoscute sunt adesea fotografiate sau filmate fără acord, iar imaginile sunt analizate în cele mai mici detalii, indiferent de context.

Pe lângă transformarea fizică prin care a trecut, Minodora a recunoscut și faptul că a apelat la intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul. Artista a efectuat deja o intervenție la nivelul gâtului și spune că are în plan și alte proceduri, fiind preocupată de semnele lăsate de trecerea timpului.

LA CE INTERVENȚIE ESTETICĂ A APELAT MINODORA, DUPĂ CE A SLĂBIT 40 DE KILOGRAME: ”O SĂ FIU FRUMOASĂ!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ocolesc țara noastră: „Asta descurajează oamenii”
Știri
Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ocolesc țara noastră:…
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis Drăguș
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Dan Cruceru a intrat la liceul “Gheorghe Lazăr”. Taticool e cel mai mândru
Click.ro
Fiica lui Dan Cruceru a intrat la liceul “Gheorghe Lazăr”. Taticool e cel mai mândru
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor.ro
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Se spune că bogăția schimbă omul
BANCUL ZILEI | Se spune că bogăția schimbă omul
Motivul pentru care fosta amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a mințit în legătură cu sarcina: „Nu ...
Motivul pentru care fosta amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a mințit în legătură cu sarcina: „Nu vreau să mă judecați pentru că am făcut asta”
Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ...
Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ocolesc țara noastră: „Asta descurajează oamenii”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis Drăguș
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali merge la CEDO și detaliul aflat abia acum despre Denis Drăguș
Orașul din România care va produce drone militare. Fabrica va livra 1.000 de unități pe lună
Orașul din România care va produce drone militare. Fabrica va livra 1.000 de unități pe lună
Momente de panică în Constanța. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc după un accident
Momente de panică în Constanța. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc după un accident
Vezi toate știrile