La ce intervenție estetică a apelat Minodora, după ce a slăbit 40 de kilograme: ”O să fiu frumoasă!”

În ultimii ani, Minodora a trecut printr-o serie de transformări spectaculoase. A slăbit 40 de kilograme, iar acum reușește să se mențină la greutatea dorită. În tot acest timp, artista apelează la mici trucuri pentru îmbunătățirea aspectului fizic, are un stil de viață ordonat și un regim alimentar echilibrat. Recent, Minodora a apelat la o intervenție chirurgicală estetică și a dezvăluit trucul pe care l-a folosit pentru a pierde surplusul de kilograme.

Indiferent de numărul de kilograme, Minodora a încercat tot timpul să se mențină într-o formă ideală. În ultimii ani, artista a reușit să slăbească 40 de kilograme și a ajuns la greutatea dorită. Transformarea a fost una spectaculoasă și mulți s-au întrebat cum a reușit să scape de surplusul de kilograme, dar și cum reușește să se mențină la greutatea ideală. Pe lângă procedurile corporale la care apelează constant, artista are un adevărat ritual de îngrijire.

După ce și-a făcut operație de micșorare a stomacului, Minodora a slăbit 40 de kilograme, ocazie numai bună de a se apucat să facă mici retușuri estetice. Deși a declarat că nu are nicio intervenție chirurgicală și nici nu este împotriva acestora, prima schimbare a fost la nivelul feței. Artista a mers în cabinetul medicului estetician și și-a operat gușa. Aceasta a postat pe social media o imagine chiar de pe patul de spital, la scurt timp de la operație.

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”, a scris Minodora pe rețelele de socializare.

În urmă cu ceva timp, Minodora mărturisea că și-a format un stil de viață echilibrat, fără excese alimentare. Mănâncă absolut orice își dorește, însă are grijă la cantitate. Se ridică de la masă înainte să simtă că este sătulă, iar ultima masă din zi o are cu aproximativ 3-4 ore înainte de culcare.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc după ce am mâncat. Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a declarat Minodora, în urmă cu ceva timp.