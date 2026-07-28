Turcia trimite avioane de luptă lângă Rusia, după provocările cu drone de la granița României

Turcia face o nouă mișcare strategică pe flancul estic al NATO. Într-un context în care incidentele din apropierea granițelor Alianței se înmulțesc, Ankara a decis să trimită avioane de luptă F-16 și personal militar într-o zonă aflată foarte aproape de Rusia. Misiunea are loc după mai multe episoade tensionate generate de dronele rusești care au ridicat semne de întrebare inclusiv în apropierea României.

Cinci aeronave F-16 și 76 de militari vor ajunge la baza aeriană Ämari din Estonia. Contingentul va participa, în perioada august-noiembrie, la operațiunea Baltic Air Policing, misiunea prin care NATO asigură protecția spațiului aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Turcia trimite avioane de luptă lângă Rusia

Avioanele vor rămâne în stare permanentă de alertă și vor putea decola în orice moment dacă va exista suspiciunea unei încălcări a spațiului aerian din regiune. Militarii turci vor face parte din forțele de reacție rapidă ale Alianței și vor desfășura misiuni de supraveghere și interceptare alături de ceilalți aliați.

Decizia Ankarei vine într-o perioadă în care Rusia continuă să testeze vigilența statelor aflate pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, drone lansate în contextul războiului din Ucraina au ajuns în apropierea graniței României, determinând autoritățile să activeze procedurile de monitorizare și intervenție.

Operațiunea Baltic Air Policing este una dintre cele mai vechi și importante misiuni NATO. Ea funcționează fără întrerupere din 2004, anul în care Estonia, Letonia și Lituania au aderat la Alianța Nord-Atlantică. Pentru că cele trei state baltice nu dispun de suficiente avioane de luptă pentru a-și apăra permanent spațiul aerian, țările membre NATO trimit, prin rotație, escadrile care asigură patrularea și intervenția rapidă.

Nu este prima contribuție importantă

Participarea Turciei confirmă implicarea constantă a Ankarei în misiunile desfășurate pe flancul estic, într-un moment în care securitatea regiunii este urmărită cu atenție de toate statele membre ale Alianței.

Nu este prima contribuție importantă a armatei turce în cadrul NATO. La începutul acestui an, militarii turci au luat parte la exercițiul militar STEADFAST DART 26, desfășurat în Germania. În acel scenariu, forțele participante au simulat recucerirea unui teritoriu de pe flancul estic al Alianței ocupat de un adversar ipotetic, iar infanteria marină turcă, sprijinită de nava amfibie Anadolu, a avut un rol esențial în desfășurarea operațiunilor.

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