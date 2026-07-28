Nadine s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce face acum în Franța

Nadine nu mai are aproape nicio legătură cu lumea care a făcut-o celebră. Fosta prezentatoare TV, actriță și cântăreață a renunțat la platourile de televiziune, evenimentele mondene și agitația din showbiz și a început o nouă viață în Franța.

Cândva una dintre cele mai apreciate apariții de la TV, Nadine a preferat să facă un pas în spate și să își schimbe radical stilul de viață. Ea a spus că mutarea peste hotare i-a adus liniștea pe care o căuta și că programul ei este construit aproape în totalitate în funcție de activitățile fiului său, Noah.

Viața lui Nadine s-a schimbat radical

Fosta prezentatoarea a spus că fiul său este la vârsta adolescenței și că are foarte mare nevoie de ea. Aceasta a mărturisit că nu regretă nicio secundă că a renunțat la pasiunile său pentru Noah și că a renunțat la România.

„Viața mea este dedicată, în primul rând, familiei, cu atât mai mult acum, când Noah este adolescent și are nevoie de atenția și sprijinul nostru, al părinților. La 15 ani își dorește mai multă independență și vrea să trăiască experiențe cât mai diverse. Totuși, independența vine și cu responsabilități, iar lumea de astăzi poate avea multe provocări. Așa că, pe lângă toate celelalte roluri pe care le am ca părinte, am devenit și secretara, și șoferul lui.

În fiecare zi scot o agendă mare, plină cu activitățile lui. Eu nu am agendă pentru viața mea, dar el la 15 ani are. Am însă marele noroc că îmi place enorm să îi stau la dispoziție. Îmi aduce multă bucurie să văd cum fiecare experiență în care investește contribuie la formarea lui ca om și îl ajută să își construiască o viziune tot mai clară despre viața pe care își dorește să o trăiască”, a spus aceasta.

Nadine a povestit că fiul ei, Noah, este extrem de implicat în cercetășie, activitate pe care o consideră esențială pentru dezvoltarea unui adolescent. Fosta vedetă a spus că acest parcurs îl ajută să învețe responsabilitatea, disciplina și spiritul de echipă, dar și numeroase abilități practice, de la tehnici de supraviețuire și acordarea primului ajutor până la orientarea în natură și educația financiară.

Ce pasiuni are fiul fostei vedete

Mai mult, Nadine a dezvăluit că Noah face parte din programul Lone Scout, deoarece locuiește în Franța, în timp ce trupa sa se află în California, motiv pentru care este îndrumat permanent de liderii grupului, chiar și de la distanță. Fosta prezentatoare a mărturisit că este extrem de mândră de evoluția fiului ei.

„De când am simțit că îmi doresc un copil, am știut că îl va chema Noah, că va face scrimă și că va deveni cercetaș, cu obiectivul de a obține rangul de Eagle Scout. Astăzi, Noah are 15 ani, este cercetaș cu rangul de First Class și urmează să obțină, pe rând, rangurile de Star, Life și, în final, Eagle Scout. Pentru mine, a fi cercetaș este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață. Fiecare rang este obținut numai după ce demonstrezi, în fața unei comisii, că ai dobândit cunoștințele și abilitățile corespunzătoare nivelului pe care dorești să îl obții. Pentru a ajunge până aici, Noah a trebuit să învețe numeroase lucruri esențiale pentru viața în sălbăticie: tehnici de supraviețuire, acordarea primului ajutor, gătitul în aer liber fără a atrage animalele sălbatice și fără a lăsa urme care să afecteze natura, pescuitul, confecționarea diferitelor obiecte utile și multe alte abilități practice. La toate acestea se adaugă educația pentru viața de familie, implicarea în comunitate, managementul personal, educația financiară și multe alte competențe care contribuie la formarea caracterului unui tânăr. Cercetășia le oferă mult mai mult decât activități în aer liber. Îi învață responsabilitatea, disciplina, spiritul de echipă, respectul pentru natură, implicarea în comunitate și încrederea în propriile forțe. În loc să își petreacă timpul fără direcție, cercetășia le oferă un mediu sigur în care sunt ghidați de adulți voluntari dedicați și în care învață lucruri cu adevărat folositoare pentru viață. Cred că este una dintre cele mai frumoase investiții pe care un părinte o poate face în viitorul copilului său. Noah este un Lone Scout pentru că locuiește în Franța, departe de trupa lui care este în California și cu care se vede o dată pe an, în vacanța de vară. Din acest motiv, mulți dintre liderii trupei îl sprijină constant și de la distanță”, a spus ea.

VEZI ȘI: Ce mai face și cu ce se ocupă acum Nadine Voindrouh. Viața ei s-a schimbat radical

Necazuri mari pentru Nadine! Fosta elevă de la Școala Vedetelor a venit de urgență în România și povestește greutățile pe care le-a întâmpinat în Franța: “Ziceau că sunt țigancă și a fost greu să…”