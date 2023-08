Necazuri mari pentru Nadine! Fosta elevă de la Școala Vedetelor a venit de urgență în România și povestește greutățile pe care le-a întâmpinat în Franța: “Ziceau că sunt țigancă și a fost greu să...”

Nadine Emilie Voindrouh se poate lăuda încă cu un impact semnificativ asupra fanilor ei, chiar dacă s-a retras de sub lumina reflectoarelor de mai bine de trei ani. Mai mult, din vara anului 2021 a părăsit și România, stabilindu-se în Franța pentru o perioadă nedeterminată, pare-se. De câteva zile Nadine, 46 de ani, a revenit la București, acolo unde CANCAN. RO a descoperit-o plimbându-se prin locurile dragi ei, inclusiv mallurile. Ca atare, nu puteam rata ocazia unui amplu intrerviu cu cea care a activat în lumea showbizului românesc preț de căteva decenii bune.

CANCAN.RO: Cum ai decis să revii acasă? E ceva temporar sau „exilul” tău francez a luat definitiv sfârșit?

Nadine (râde): Nu o să vă vină să credeți, dar ăsta e motivul 100% real: mi-am pierdut o parte din actele personale și atunci am decis că e un semn să ne întoarcem într-o scurtă vacanță. Nu rămânem mai mult de 10 septembrie, cel mai târziu! M-am trezit în Franța că nu-mi mai găsesc certificatul de naștere, nici pe cel de căsătorie și atunci, după ce am vorbit și cu soțul meu, Dragoș Apostolescu, am hotărât că e vremea unei vacanțe. Ne-am întors pe șosea, cu el la volan și cu mine și cu băiatul nostru, Noah, de 12 ani, urmărind frumusețea peisajelor. Ar fi fost o variantă mai ieftină, desigur, să ne refacem actele la ambasada de la Paris, dar am pus în joc și dorul de bunici…ne-a plăcut vacanța asta cu cortul, recunosc!

CANCAN.RO: Cum ți se pare țara după o absență destul de mare, de mai bine de doi ani?

Nadine: Sunt nostalgică, recunosc! Primul contact l-am avut cu Timișoara, unde am și rămas o noapte și am fost foarte surprinsă de politețea ospătarilor. Am concluzionat, discutând cu Dragoș și cu Noah, că noi, românii, avem un sentiment dintr-ăsta de inferioritate de care trebui să scăpăm repede. Nu știm nici să ne promovăm. Spun asta fiindcă în Franța nu m-am bucurat de serviciile de care te poți bucura la noi. Fie că vorbim despre manichiură, servicii legate de chestiunile cosmetice sau de cele oferite de chelneri, pur și simplu. Ai noștri pot fi egali cu oricare alții. Mi-a plăcut la Timișoara nu doar politețea, ci și calitatea mâncării. Parcă uitasem că știm să excelăm realmente în asta.

Nadine s-a înfuriat de mai multe ori pe incultura crasă a francezilor

CANCAN.RO: Adică nu ai întâlnit ceva similar în Franța?

Nadine: Majoritatea francezilor nu înțelege multe din filosofia noastră. În primul rând par că nu știu să se bucure de anumite lucruri din viață. Se așază la câte o masă și politețea îmbracă alte forme. La ei totul e rigid, e scrobit, uneori chiar minimalist. Te costă și o grămadă de bani să ieși la restaurant cu ai tăi și nu simți că ai ieșit undeva ca să te simți bine! Deși mai călătorisem prin străinătățuri, n-am avut până acum ochii să văd și mintea să realizez cele pe care vi le-am povestit.

CANCAN.RO: Ce te-a surprins la francezi foarte tare?

Nadine: Ei bine, le-am spus multora că provin din România. Reacția lor? 99% dintre ei fac imediat legătura cu romii. Spun România, adică romi. Le explic de fiecare dată că locuim pe un teritoriu comun, dar că românii și țiganii nu înseamnă același lucru. Celor din comuna în care locuiesc de doi ani, aflată în centrul Franței, la vreun sfert de ceas de mers cu mașina de Bordeaux, le-am băgat în cap asta și oamenii aceia m-au integrat deja. Cei mai mulți dintre ei o țin langa că nu au auzit niciodată diferența dintre „Roumanie și roma”, chiar dacă le oferi o serie de argumente. Dar nici eu nu obosesc să-i contrazic! E un pic iritant pentru că ei aruncă cu tot felul de teorii fără să fi încercat măcar să afle cum stau lucrurile. M-am întors acasă un pic și cu frustrarea care se adunase în ultimii doi ani pe tema asta! Repet, ei cu tablourile și castelele lor impecabile, dar noi n-am colonizat pe nimeni. N-am dat cu biciul în nimeni! A avut Dumnezeu alte planuri cu noi! Dar când încerci să-mi dai peste nas că locuiesc în cort sau că dorm pe sub poduri, deși am acasă, și apoi te minunezi de inteligența mea, și mă aprind! La un moment dat îți ajunge la os și te mai apucă să le mai spui una sau alta! Pe cei de la mine din zonă, unde locuiesc, i-am cam dat pe brazdă. Lumea a ajuns să mă cunoască, inclusiv cei de la primărie, cam ce hram port, și cei mai mulți îmi spun acum că-i contrazic pe conaționalii lor care spun ce spuneau și ei cu ceva timp în urmă despre români. Unii dintre ei vin în întâmpinarea mea și-mi spun că de fiecare dată când cineva confundă românul cu romul, ei imediat povestesc ce au aflat.

CANCAN.RO: Te-a recunoscut cineva o dată cu întoarcerea în țară?

Nadine: Da, vă mărturisesc că am rămas foarte surprinsă că se mai întâmplă asta. Am să vă mărturisesc ceva: Fiindcă am decis să nu-mi dezvolt ego-ul personal și să fiu vanitoasă, deși profesia pe care am avut-o până acum ceva timp cam asta hrănește, mi-am dat așa niște comenzi mentale de curățenie și încerc să uit deseori că am trecut cândva pe la televizor și că cineva ar putea să mă recunoască. Am ajuns chiar să mă mir când cineva mă strigă pe nume și încep să mă întreb de unde o cunosc, ca să nu fac vreo gafă. Am fost recent la manichiură și domnișoara de acolo m-a salutat cu bucurie, spunându-mi că e o plăcere pentru ea că mă reîntâlnește. M-am tot chinuit minute bune să-mi reamintesc de unde o știam, gândindu-mă că om fi cunoștințe bune și-mi făceam mustrări că, în nesimțirea mea am uitat o serie de lucruri, cum ar fi cum o cheamă, împrejurările în care am cunoscut-o, și altele. Până când mi-a recunoscut clar că mă știe de la televizor! Atunci mi-am spus: deci e treaba aia cu televizorul!

Recunoscută în mijlocul Franței, deși purta un costum special pentru înot!

CANCAN.RO: Care a fost cel mai trăznit lucru pe care l-ai trăit în Franța?

Nadine: Eram la mine acolo, în comuna din Franța. Și am decis să merg cu Noah la bazinul olimpic, să înotăm. Au asemenea bazine peste tot, fiindcă nu vor să-și rateze niciun talent. Și atunci, investesc! Eu, având oroare de ideea de sexy, nu mă dezbrac în costum de baie! Am o percepție aparte despre femeie, despre uman, despre simplitate, normalitate, echilibru. Poate și pentru că am început prea devreme să aflu despre una sau alta, despre ce trebuie să faci ca să fii sexy! Și e clar pentru mine că ceva s-a distrus în interior! Și atunci am renunțat la costumele de baie și la orice tentativă de a-mi pune în evidență formele feminine. Și ca atare mi-am cumpărat un costum de ciclist, din anii `30 ai secolului trecut, până la genunchi, care se încheie până sus, sub bărbie. Arăt în el ca o albină obeză! În plus, mi-am pus și o cască de păr, lipită strâns peste cap și exagerat de mare ca să-mi acopere și urechile. Am uitat să vă spun că am fobie față de apă. Nu intru decât în cabina de duș! Atunci, am purtat și ochelari de vedere, unii mari și rotunzi. Nu vă puteți imagina cum arătam când am intrat în apă! Eram oribilă, ca o muscă gonflabilă! Dar copilul a insistat să intru în apă. După ce am spus , făcând mantre atunci când simțeam atingerea apei și bineștiind că am la mine și pastilele contra anxietății, în portofel. Eram schimonosită la față, strangulată de costum, anxioasă față de apă, pășind greoi prin apă și vorbind în engleză cu Noah, care mă tot chema mai aproape de el, în bazin. Și deodată, în imensitatea de oameni aflată în același moment la bazin mă aud strigată pe nume. , a sunat remarca unei românce care, culmea ironiei m-a recunoscut. După voce, mi-a spus ea mai târziu. Nicicând nu m-am simțit mai lipsită de confort, nicicând n-am arătat mai hidos, nicicând n-am simțit că a fost mai nepotrivit momentul! Dar am trecut peste și am discutat cu doamna aceea care a ținut să mă prezinte și membrilor familiei cu care era acolo. A fost o prezență agreabilă fata aia, chiar deosebită, numai că iată ce feste îți poate juca viața uneori! M-am întors acasă, unde am început să gust mult mai mult singurătatea. Îmi place să stau singură, în picioarele goale, în vârf de munte sau în camera mea! Și am meditat la cele întâmplate în ziua în care am pus și eu un costum de baie pe mine și la întâlnirea cu o româncă foarte simpatică, repet. Am concluzionat că a fost foarte amuzant!

CANCAN.RO: Cu facultatea cum mai stai?

Nadine: Luni, pe 21 august, reîncep școala. În primăvară am fost și fizic la școală, în Statele Unite, acolo unde m-am înscris. Am avut niște ateliere de lucru unde a trebuit să particip fizic. Mai am doi ani, cred, dar nu iau în calcul să practic profesia asta. Fac câte patru materii pe semestru și când s-or termina, asta e! Îmi dă o satisfacție teribilă, deși îmi face parcă mai dificilă conviețuirea cu semenii. Spun asta fiindcă învăț niște lucruri foarte necesare armoniei dintre noi, pentru relaționare comună. În realitate însă vezi că oamenii nu au habar și totul e rigid. Mulți din jurul meu sunt abrazivi exact acum când eu nu mai sunt abrazivă!

Adio unui nou capitol dedicat maternității în viața sa

CANCAN.RO: Iei în calcul să mai fii mamă a doua oară?

Nadine: Ei, Doamne! Nici pomeneală! Am un copil, am un soț, am cinci pisici. Iar copilul meu nu vrea frați și cred că așa a fost scris. În plus, am ajuns la 46 de ani, la o vârstă la care nu-ți mai vine să o iei de la capăt!

CANCAN.RO: Dar lumea televiziunii e una pe care o consideri închisă?

Nadine: Ei bine, țin ușa încă deschisă! Dacă se va întâmpla ceva, aș veni, îți spun sincer! E adevărat însă că nu mă mai văd hăhăindu-mă, fiindcă există lucruri pe care nu le mai pot face. În plus, din câte am urmărit, pe la noi nu se mai caută profunzime! Cum la alte lucruri nu mă mai pricep, nu știu ce să spun mai mult despre acest capitol…

