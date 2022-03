Nadine, dezvăluiri emoţionante despre momentele grele prin care a trecut: „Din prima zi de orfelinat, a început destructurarea mea ca om”

Nadine Voindrouh şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu recent şi a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viaţa sa. Vedeta şi-a adus aminte de momentul în care a fost dusă la orfelinat.

Nadine a trecut în viaţa sa prin multe clipe care au marcat-o profund. La vârsta de doi ani, aceasta a fost părăsită tatăl ei, iar la vârsta de 6 ani, mama ei a murit. Nadine și sora ei au rămas la bunica lor, care ulterior le-a lăsat la orfelinat.

Într-un interviu pentru revista Viva, Nadine şi-a adus aminte de acea perioadă neagră şi a făcut câteva dezvăluiri emoţionante.

”M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă”

”Nu a fost nevoită (n.r. bunica ei) să mă ducă la casa de copii. A făcut-o pentru că așa îi era mai simplu. Am conștientizat tot. M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă. Omul care am fost a judecat-o aspru și a comparat-o cu ce ar fi făcut alții. Omul care sunt azi înțelege că acea femeie a făcut atât cât a știut și cât a putut. Este nedrept să comparăm oamenii. Curajul, demnitatea, puterea sunt haruri pe care toți le avem, dar nu toți reușim să le activăm. Și nimeni nu trebuie pedepsit pentru asta. Ea nu a reușit în viața asta să și le activeze. Poate va alege să se întoarcă și să mai încerce o dată”, a detaliat Nadine.

Deşi acea perioadă a fost una extrem de grea şi i-a lăsat urme adânci în suflet, vedeta mărturiseşte că în prezent este recunoscătoare pentru acele experienţe. Mai mult, Nadine a conştientizat de ce a fost nevoită să le experimenteze.

”Orice aș spune, mintea unui om care nu a trecut prin asta nu poate cuprinde informația… Din prima zi de orfelinat, a început destructurarea mea ca om. Destructurare pe toate palierele: emoțional, intelectual, cognitiv… Unghiul din care privesc lucrurile acum mă face, însă, să fiu recunoscătoare pentru acele experiențe, pentru că, în sfârșit, am priceput de ce le-am experimentat”, a completat vedeta.

Sursă foto: Arhivă Cancan