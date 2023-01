Ruxandra are 31 de ani. E o femeie împlinită! Din toate punctele de vedere. L-a întâlnit pe miliardarul care-i devenea soț. Dragoste la prima vedere, chiar dacă el e mai în vârstă cu vreo…24 de primăveri. Joseph DaGrosa îi oferă totul româncei de care e îndrăgostit lulea. Are o avere de vreo cinci miliarde de dolari, are afaceri în toate domeniile. Și i-a ”oferit” o nuntă ca-n povești într-o zi de 22 septembrie, anul trecut. CANCAN.RO are detaliile și imaginile de senzație și vi le oferă, în exclusivitate.

Din România a plecat la drum Ruxandra, o frumoasă domnișoară care a luat lumea în piept. Născută în București, Ruxi nu s-a mulțumit cu ”Micul Paris”, așa că avea să ajungă la Miami. Acolo i-a plăcut, acolo avea să cunoască împlinirea. Miliardarul cu prestanță, Joseph DaGrosaa lăsat-o fără grai, apoi, i-a făcut toate poftele. S-a îndrăgostit iremediabil de ”prințesica” româncă.

Ruxandra și Joseph, nuntă de vis la Mykonos

Au colindat, apoi, lumea. Stațiuni exotice, bucate și băuturi fine. Santorini, Tulum, Paris, Nappa Valey California, Argolis (Grecia)… Destinațiile curg fără număr și, în fiecare imagine, Ruxandra și Joseph radiază de fericire, în timp ce ciocnesc paharele de șampanie.

Dar ziua de 22 septembrie nu o vor uita. Invitațiile au fost trimise, iar ”chemarea” apropiaților a fost la Mykonos. Miliardarul i-a pus pe deget un superb ineluș, prin care i-a declarat dragostea și că vrea să fie alături de ea până la adânci bătrâneți. Petrecerea a început, în mirificul peisaj. Formații cunoscute au urcat pe scenă, în timp ce invitații au ”savurat”, din plin, evenimentul. Trei zile și trei nopți, ca-n basme, atât a ținut petrecerea, la care mireasa a apărut într-o superbă rochie albă. Iar el, miliardarul mire, s-a asortat cu un costum la fel de alb. Au curs și felicitările și urările pentru un mariaj cât mai lung!

Joseph DaGrosa, afaceri de miliarde de dolari

Cu o diplomă de licență în finanțe, contabilitate și statistică la Universitatea Syracuse, Joseph DaGrosa are 55 de ani și o experiență de peste 30 în domeniul afacerilor la nivel înalt. Ar avea o avere estimată de cinci miliarde de dolari.

Fondator și președinte la DaGrosa Capital Partners LLC, și-a început cariera în 1986, la Paine Webber Inc., în divizia pieței de capital.

Face investiții de un real succes într-o gamă largă de domenii de activitate, divertisment, retail, alimente și băuturi, asigurări, imobiliare, ospitalitate, asistență medicală și aviație.

În urmă cu aproape patru ani, DaGrosa a co-fondat și a fost co-președinte al Quinn Residences, un imens trust de investiții imobiliare cu o cifră de afaceri de 900 de milioane de dolari. Trust axat pe achiziția și dezvoltarea de case unifamiliale în Statele Unite (imobile situate, de obicei, în zone exclusive, frecvente în State și Australia, dar și în nordul Europei). De altfel, Quinn Residences este una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere pe piața de închiriere a acestor case.

A preluat 248 de francize Burger King

DaGrosa a fost și co-fondator și partener principal la Capital Partners LLC. Era responsabil pentru toate aspectele investițiilor de capital privat ale companiei.

În 2003, a înființat, alături de partenerii lui, Heartland Food Corporation (Heartland). Achiziționa nu mai puțin de 248 de francize Burger King, care falimentase, în urma falimentului.

În 2008, DaGrosa a condus achiziția Jet Support Services Inc. („JSSI”), cel mai mare furnizor independent din lume de programe de garanție și asigurare pentru întreținerea avioanelor private. DaGrosa a fost vicepreședinte și co-șef de investiții al JSSI până la vânzarea companiei, care a avut loc în anul 2020.

Face parte și din consiliile de administrație al Hoy Health LLC, Soccerex Ltd și Brazil Tower Company LP., Global Crossing Airlines Group Inc., Eastern Airlines Group Inc. și SMobile Systems, Inc.

A fost proprietarului clubului de fotbal Girondins Bordeaux

Este implicat și în acțiunile de caritate, fiind membru al CA al Camillus House, o organizație non-profit care ajută oamenii fără adăpost, din Miami.

Fotbalul nu-i este străin. DaGrosa și asociații său au preluat, în 2018, clubul francez din Ligue 1, Bordeaux, dar care era vândut un an mai târziu.

A fost la un pas să devină proprietarul lui Newcastle United, din Premier League, în decembrie 2019, dar și al clubului Southampton, pentru 200 de milioane de lire sterline. Tranzacțiile au picat.

