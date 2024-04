O femeie a cumpărat două iPhone-uri, dar mare i-a fost mirarea când a văzut ce se afla, de fapt, în cutiile originale

Ce a pățit o femeie după ce a achiziționat două telefoane iPhone. Aceasta a apelat de urgență la autorități. Iată prin ce a trecut aceasta!

O femeie care achiziționase două iPhone-uri a avut parte de o experiență șocantă atunci când s-a întâlnit cu vânzătorul. A fost nevoită să solicite intervenția poliției pentru a rezolva situația. În Brazilia, în orașul Belo Horizonte, o femeie a dezvăluit că a dat peste un anunț online publicat de un bărbat. Acesta pretindea că vinde două iPhone-uri 15 Pro Max la un preț accesibil.

Citește și: TABLOU FURAT DIN ANGLIA, ÎN VALOARE DE 2 MILIOANE DIN EURO, GĂSIT ÎN ROMÂNIA. CUM A FOST DESCOPERIT

Ea și soțul ei căutau telefoane noi, așa că au decis să contacteze vânzătorul. După o discuție cu acesta, individul a sugerat o întâlnire pentru a face schimbul de dispozitive și bani, conform metro.co.uk.

Femeia afirmă că individul părea credibil și chiar le-a dat adresa sa proprie pentru întâlnirea de predare a telefoanelor. Prin urmare, ea și soțul ei s-au dus acasă la vânzător. Când cei doi au ajuns la locuința bărbatului, nu au avut niciun motiv să fie suspicioși. Au purtat o scurtă discuție despre preț, iar apoi individul le-a înmânat cutiile presupus conținând telefoanele. Cu toate acestea, comportamentul lui s-a schimbat brusc în scurt timp.

Mai exact, în momentul în care femeia a vrut să deschidă cele două cutii, bărbatul a amenințat-o, spunându-i că are o armă pe care o va folosi.

„Mi-a spus: nu le deschide, am arma la șold. Nu trebuie să ai suspiciuni, totul e bine, telefoanele sunt acolo. Nu am putut să văd ce are la șold, dar nu urma să plătesc ca să aflu”, a spus femeia.