Nadine, luptă grea cu dependența de alcool! Cum a reușit să scape de viciul care i-a măcinat viața: „Beam pe stomacul gol”

Nadine a debutat în televiziunea românească de la o vârstă fragedă, a cunoscut repede succesul, a fost iubită de public, însă a decis să iasă din lumina reflectoarelor pentru că faima o schimbase. A trecut singură prin toate, nu a știut să gestioneze succesul, s-a afundat în vicii și în cele din urmă, pentru sănătatea sa, a decis să se retragă. Acum, Nadine și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta grea pe care a dus-o cu alcoolul.

Nadine a pornit în viață pe picioarele ei, neavând o familie a trebuit să se descurce mereu singură, iar acest lucru a afectat-o. Fără o îndrumare și fără afecțiunea unei familii și-a găsit fericirea în vicii și cu greu a reușit să scape de ele. Încă de la vârsta de 14 ani s-a apucat de băut și fumat și nu s-a lăsat până când situația nu devenise una gravă.

În cea ce privește alcoolul, Nadine era un consumător înrăit. Începuse chiar să bea pe stomacul gol, fugind astfel de sentimentele și trăirile sale. Momentul în care a decis să se lase și să renunțe la toate viciile a fost atunci când a devenit mamă. A realizat că nu se poate prezenta așa în fața copilului, așa că a făcut eforturi să renunțe și în cele din urmă a reușit să scape de toate viciile.

„Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni. Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt. Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau.

Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face. Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec. Copilul m-a motivat să mă pun la loc. În plus, m-am regăsit în credință.

Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii. Vedeam alcoolul ca pe o entitate care putea fi scoasă în afara mea. Acum s-a lăsat și soțul meu. Eu am renunțat total la alcool pentru că unii dintre noi nu pot cu jumătăți de măsură. Eu nu sunt omul care să mănânce doar o amandină, să fumeze o țigară și să bea un pahar de vin. Dacă știu că nu am măsură, le-am tăiat pe toate ”, a declarat Nadine, potrivit fanatik.ro.

Cel mai mare regret al lui Nadine

Pentru că a fost nevoită încă de la o vârstă fragedă să înfrunte viața singură și pentru că nu a avut cine să o sfătuiască, Nadine a făcut anumite greșeli și a înțeles eronat anumite lucruri. Așa că unul dintre cele mai mari regrete ale vedetei este faptul că ani de zile s-a chinuit să fie ceea ce alții considerau sexy. S-a axat mult pe imaginea sa și a neglijat celelalte aspecte.

„Pe mine mă deranjează că mi-am pierdut mult timp încercând să fiu sexy. Eu nu am știut să mă conectez la nivel emoțional. Nu am înțeles că sexy înseamnă primitiv. Oamenii așa s-au raportat la mine, pentru că am avut niște sâni mari, un trup așa cum l-am avut.

Eu am încurajat asta și m-am modelat greșit în direcția asta. A dăunat omului care am fost. Și acum pătimesc de pe urma acelui gen de a mă raporta la mine însămi. Mi-ar fi plăcut să-mi dau voie să copilăresc, să cresc. Aș fi vrut să nu-mi fi dorit să fiu sexy, să fiu simplă, normală”, a mai spus Nadine.

