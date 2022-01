Nadine, dezvăluiri dureroase din copilăria sa. “La școală eram izolată. Avem râie, păduchi, miroseam urât” + Cine a dus-o la orfelinat

După ce și-a pierdut mama, Nadine a ajuns la orfelinat. Mulatra își aduce aminte cu groază de perioada în care a stat la casa de copii, mai ales că la școală, din acest motiv, era respinsă de ceilalți copii.

Nadine a cunoscut faima la o vârstă fragedă, după ce a participat la emisiunea “Școala vedetelor”. A avut, însă, mult de tras în copilărie. Pe când avea doar doi ani, mulatra a fost părăsită de tatăl ei, iar cu puțin timp înainte să înceapă școala mama sa a încetat din viață. În aceste condiții, a ajuns la orfelinat, unde a avut parte doar de greutăți.

“Îmi amintesc că aveam 6 ani și atunci am intrat la orfelinat și am stat acolo câțiva ani. M-am simțit abandonată și am simțit un gol imens care nu se va umple. Simțeam că e o chestiune de timp, asta îmi dădea un confort în toată mizeria aia. Ne băteam foarte mult, pe săpun, pe lenjerii, pe mâncare. Am devenit o bătăușă, am prins gustul, dar ăsta e nivelul la care ajungi acolo. Dacă nu vedeam sânge, nu mă opream. La școală eram izolați pentru că eram ăia de la casa de copii: aveam râie, păduchi, miroseam urât”, a declarat Nadine, potrivit elle.ro.

Nadine: „Mama a murit la un chiuretaj”

Recent, Nadine a mărturisit că bunica a fost cea care a dus-o la casa de copii, după ce ființa care i-a dat viață a murit în urma unui chiuretaj.

“Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului. El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii. Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului. Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă”, povestea Nadine, în urmă cu ceva timp.

