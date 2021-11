Nadine a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică. Deşi a trecut prin multe momente dificile, nu s-a lăsat învinsă şi mereu a trecut cu bine peste încercările la care viaţa a supus-o. Recent, actrița a făcut o nouă schimbare. S-a mutat în Franța, dar nu vrea să se oprească aici! Intenționează să „bifeze” și alte țări, iar anxietatea ar fi unul dintre motivele principale.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nadine și-a deschis sufletul și a vorbit despre toate motivele care o determine să „nu-și dea voie” să simtă dorul de țară și să nu abandoneze planul.

CANCAN.RO: Cum este viața ta în Franța?

NADINE: Mi se pare că tot ce fac e foarte banal, dar e o simplitate pentru care trebuie să muncești foarte mult pentru a o avea în viață. O simplitate care vindecă și nu face riduri, nu face ulcer. Mă bucur că, atunci când mă uit în zare, e liniște, deși, uneori, mi se pare că e prea devreme, dar și când mă gândesc să vin iar în urban, mă copleșește. În rest, nu fac nimic, doar gândesc! Gândesc această experiență educațională și-mi place omul care devin cu fiecare zi petrecută ca student, la vârsta asta. Aprofundez și dezvolt relația asta cu școala și, în rest, gândesc următoarea etapă de viață.

CANCAN.RO: Următorii ani cum arată?

NADINE: Sunt un om al extremelor! Până acum, de cele mai multe ori, mi-a ieșit bine cu extremele. După ce am stat atâția ani în SUA, am prins gustul unei anume societăți, apoi am revenit în România și mi-am dezvoltat o familie și m-a determinat să-mi pun această idee deoparte. Covid-ul m-a pus la colț și nu mă mai vedeam închisă în casă, întrebându-mi când pot să merg fără mască. Și pentru că am nevoie să am un pic mai mult control asupra vieții, am făcut această mișcare, care s-a demonstrat a fi una înțeleaptă. Locul în care trăiesc îmi mai reduce din anxietatea provocată de Covid.

„Dau la schimb sărbătorile de acasă pentru experiența asta!”

CANCAN.RO: Ai de gând să te întorci, de exemplu, în perioada sărbătorilor?

NADINE: Mi-am asumat un fel de a-mi trăi această bucată de viață și nu-mi permit să vreau să fac sărbătorile cu slănină și ceapă la aceeași masă cu aceleași persoane. Nu merge una cu cealaltă!

CANCAN.RO: Nu există deloc dor?

NADINE: Pentru alții da, dar pentru mine nu! Eu nu încurajez acele emoții, nu stau să am nostalgii, nu-mi permit să mă gândesc la ce a rămas acasă. Am nevoie de o disciplină a emoțiilor ca să mă pot bucura de altceva. Dau la schimb masa de sărbători ca să mă bucur de experiența asta.

CANCAN.RO: După ce se termină această perioadă pe care ai alocat-o să stai în Franța, unde vrei să mergi?

NADINE: Mi-ar plăcea să mergem să explorăm Spania. Tot pentru o perioadă de un an. Aș încerca! Pentru că într-un an tot nu se va rezolva cu Covid-19, dar vreau să aleg să trăiesc această „lipsă de control” când sunt pe plajă în Spania. Iar eu la nivel conștient și inconștient să zic: „Măcar asta am ales eu”. Și am un copil de crescut care nu pricepe magnitudinea acestei pandemii și nu vreau ca frustrările mele și fricile mele să-l afecteze. Mami și tati trebuie să fie zdraveni la cap ca să-i oferim un echilibru.

CANCAN.RO: Ai ceva ce ți-ai dori să schimbi sau încă ești în proces de vindecare/schimbare?

NADINE: Cu cât treci prin viață, cu atât e nevoie să ajustezi ceva. Îmi doresc foarte tare să fac ceva cu mâinile, să meșteresc ceva. Gândesc să fac ceva, un business, dar să fie ceva mobil, astfel încât să pot să mă mut oriunde și să pot continua același nivel de trai.

Nadine a avut emisiune la TVR 1

Nadine Voindrouh a intrat în lumea mondenă după ce a participat la “Școala Vedetelor”. Avea să se bucure de emisiuni urmărite cu sufletul la gură de publicul amator de mondenități, dar, la un moment dat, s-a retras din ”peisaj”.

S-a axat mai mult pe viața personală și și-a întânit dragostea. Nadine este căsătorită cu avocatul Dragoș Apostolescu și împreună au un băiețel. Ulterior, a revenit în lumea televiziunii și, din 2019 până în 2020 a moderat un show la TVR 1, care i-a purtat numele.

