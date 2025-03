Beni de la Insula Iubirii, în doliu! Iubitul Diandrei a pierdut una dintre cele mai importante ființe

Doliu pentru o fostă ispită de la Insula Iubirii. Alex Beni, tânărul care a făcut furori la show-ul de pe Antena 1, a pierdut una dintre cele mai importante ființe din viața sa și este dărâmat de durere. Chiar el a fost cel care a făcut anunțul trist.

Alex Beni trece printr-o perioadă foarte grea. Fanii lui s-au îngrijorat după ce acesta a publicat o imagine de doliu. Tânărul a avut mare succes la Insula Iubirii, drept dovadă că a reușit să adune pe Instagram aproape 150.000 de urmăritori. Așadar, fosta ispită împărtășește cu internuații atât detalii despre momentele frumoase din viața lui, cât și pe cele dureroase.

În urmă cu doar câteva ore, Alex Beni a publicat o imagine de doliu pe Instagram. Fanii s-au îngrijorat și au fost curioși să afle pe cine a pierdut fosta ispită de la Insula Iubirii. Ulterior, el a anunțat că tatăl lui s-a stins din viață, potrivit Spynews.ro.

Iubitul Diandrei, și ea fostă ispită la Insula Iubirii, se pregătește acum pentru înmormântare. În urmă cu ceva timp, Alex Beni a mărturisit că are o relație foarte apropiată cu familia sa. Așadar, această pierdere l-a dărâmat. Tânărul nici măcar nu a putut să vorbească despre tragedie.

Anul 2025 nu i-a adus prea mult noroc lui Alex Beni. În ultima perioadă a trecut prin mai multe momente dificile. În urmă cu aproximativ două luni, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit mașina făcută praf în parcare.

„Am văzut la spălătorie azi când am spălat-o, e praf toată mașina pe partea stângă, e zgâriată cu cheia dintr-un capăt în celălalt. Dar nu e o problemă, am rezolvat. E asigurată mașina, are CASCO, o voi repara, dar nu înțeleg de ce oamenii fac așa ceva. Cred că ieri sau alaltăieri s-a întâmplat, mai demult nu are cum să fie că a stat în garaj în tot timpul în care am fost plecat.

Eu sper să nu, să n-am dușmani, n-am făcut rău nimănui. Am fost un copil simplu și sărac și sunt un om simplu, trăiesc decent, mi-am văzut mereu de treaba mea și în liniște. Sunt oameni care se văd neajunși și frustrați. Sigur cineva din prieteni mi-a făcut asta, care îmi cunoaște mașina, cineva din cercul ăsta, că nu veneau străini de la București să-mi zgârie mașina”, a declarat Alex Beni pentru sursa menționată mai sus.