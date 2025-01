Stupoare pentru Alex Beni, fosta ispită de la Insula Iubirii. Cum și-a găsit mașina în parcare

Alex Beni, fosta ispită de la Insula Iubirii, are parte de un început de an cu probleme. Recent, acesta a avut parte de o adevărată surpriză, însă nu una plăcută. Ispita a avut un șoc atunci când și-a văzut mașina. Ce a pățit chiar în parcare?

Așa cum spuneam, recent, Beni de la Insula Iubirii a avut parte de un incident mai puțin plăcut. Mai exact, acesta și-a găsit mașina destul de avariată. Se pare că bolidul a fost vandalizat în parcare, iar partea stângă a acestuia a fost zgâriată dintr-un capăt în altul.

Fosta ispită a observat „cadoul” primit din partea unui cârcotaș abia atunci când a ajuns cu mașina la spălătorie. Se pare că iubitul Diandrei nu are numai fani, iar unul din cei care nu îl prea simpatizează a vrut că îi dea un motiv de „bucurie”.

„Am văzut la spălătorie azi când am spălat-o, e praf toată mașina pe partea stângă, e zgâriată cu cheia dintr-un capăt în celălalt. Dar nu e o problemă, am rezolvat. E asigurată mașina, are CASCO, o voi repara, dar nu înțeleg de ce oamenii fac așa ceva. Cred că ieri sau alaltăieri s-a întâmplat, mai demult nu are cum să fie că a stat în garaj în tot timpul în care am fost plecat.

Eu sper să nu, să n-am dușmani, n-am făcut rău nimănui. Am fost un copil simplu și sărac și sunt un om simplu, trăiesc decent, mi-am văzut mereu de treaba mea și în liniște. Sunt oameni care se văd neajunși și frustrați. Sigur cineva din prieteni mi-a făcut asta, care îmi cunoaște mașina, cineva din cercul ăsta, că nu veneau străini de la București să-mi zgârie mașina”, a declarat Alex Beni, potrivit spynews.ro.